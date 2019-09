Anoche, el equipo de Walter Otta se impuso 2-0 sobre Gimnasia (J) con dos goles de Ijiel Protti. En tanto, Nueva Chicago empató en el debut de De Paoli como DT. Después del triunfo de Atlanta sobre Alvarado en Mar del Plate el jueves por la noche, ayer continuó la séptima fecha de la Primera Nacional. Por la misma Zona 1, Nueva Chicago igualó 1-1 como local frente a Estudiantes de Río Cuarto en lo que fue la presentación de Rodolfo De Paoli como nuevo DT del elenco de Mataderos. Con este resultado, el Torito sigue sin poder ganar y acumula apenas 5 puntos en 7 fechas. Mientras que el conjunto cordobés sigue sumando y llegó a 14 puntos, aunque no pudo volver a igualar la línea de Atlanta (16) como escolta del líder Estudiantes (BA). En tanto, en el inicio de la fecha en la Zona 2, Atlético Rafaela le ganó anoche 2-0 como local a Gimnasia de Jujuy y, así, consiguió un triunfo que le permitió recuperar terreno en la tabla: con 9 puntos, ahora se ubica en el 8º puesto. Los dos goles del conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta fueron marcados por Ijiel Protti, quien también había anotado en la derrota ante All Boys en la fecha pasada. Hoy sábado solo habrá tres encuentros, todos de esta Zona 2, porque después de Chacarita vs Villa Dálmine (12.00) jugarán Defensores de Belgrano ante el entonado Instituto (15.30) y Quilmes vs Santamarina (18.15).







Primera Nacional:

Ganó Atlético Rafaela

