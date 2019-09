HOY, RIVER Y BOCA De cara al partido de ida de la serie semifinal de Copa Libertadores que los enfrentará el martes en el Monumental, Boca Juniors y River Plate saldrán hoy a la cancha por la 8ª fecha de la Superliga. El Millonario visitará desde las 17.45 horas al Gimnasia (LP) de Diego Armando Maradona, que sigue buscando su primera victoria en el certamen. En tanto, el Xeneize, único líder del torneo, recibirá desde las 20.00 a Newells. La jornada de este sábado de Superliga comenzará a las 15.30 horas con el duelo que sostendrán Arsenal y Estudiantes (LP) en Sarandí. ALDOSIVI SE COMPLICA Con el campanense Nazareno Solís como titular (jugó los 90 minutos y fue amonestado), Aldosivi de Mar del Plata perdió anoche 2-1 como local frente a Unión de Santa Fe. Con esta derrota, el Tiburón quedó en zona de descenso, al tiempo que su entrenador, Gustavo Álvarez, presentó su renuncia al cargo. Por su parte, Lanús empató 1-1 como visitante ante Patronato de Paraná y, de esa manera, no pudo alcanzar a Boca Juniors en lo más alto del campeonato. El Granate suma ahora 15 unidades, mientras el Xeneize tiene 17. PRIMERA B METRO En el inicio de la octava fecha del Torneo Apertura, Talleres (RE) le ganó 3-1 a Comunicaciones (13 puntos), que no pudo arrimarse al líder Tristán Suárez (17). La programación continuará hoy con cuatro encuentros: Almirante Brown vs Los Andes (13.10), Tristán Suárez vs San Telmo (13.15), Deportivo Armenio vs Colegiales (15.30) y Sacachispas vs Flandria (15.30). PRIMERA C Sorpresa: El Porvenir (ahora 7 puntos) venció 1-0 como visitante a Excursionistas (4º con 14) en el arranque de la 10ª fecha del Torneo Apertura. Hoy habrá un solo partido: Deportivo Merlo (14) recibirá desde las 12.30 a Berazategui (10) con la posibilidad de alcanzar a los líderes Real Pilar y Cañuelas (17). PRIMERA D Segunda victoria consecutiva para Centro Español: después de vencer 1-0 como local a Puerto Nuevo, el Gallego goleó ayer 3-0 como visitante a Deportivo Paraguayo en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Hoy sábado habrá dos encuentros: Juventud Unida vs Muñiz (11.00) y Argentino de Rosario vs Liniers (12.00). Por su parte, Puerto Nuevo recibirá mañana domingo a Defensores de Cambaceres a partir de las 12.00 en el estadio Carlos Vallejos. LOS 26 DE SCALONI El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la lista de 26 convocados para la fecha FIFA de octubre que tendrá al combinado nacional enfrentando a Alemania, el miércoles 9 en Dortmund; y a Ecuador, el domingo 13 en Alicante. Los citados (entre los que no se incluyó a jugadores de Boca y River) son los arqueros Agustín Marchesín (Porto), Juan Musso (Udinese) y Emiliano Martínez (Arsenal); los defensores Juan Foyth (Tottenham), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Marcos Rojo (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Renzo Saravia (Porto); los mediocampsitas Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Vélez) y Matías Zaracho (Racing); y los atacantes Matías Vargas (Espanyol), Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y Erik Lamela (Tottenham).

Breves: Fútbol

