Las cuatro categorías competitivas siguen avanzando con sus respectivos certámenes. Los resultados del pasado sábado, las posiciones y la programación para la jornada de hoy. El Torneo Infantil que organiza la Liga Campanense de Fútbol sigue desarrollándose sábado a sábado en el predio de Lechuga, donde las cuatro categorías competitivas (2005/06, 2007/08, 2009/10 y 2011/12) avanzan con sus respectivos campeonatos. A continuación, los resultados del pasado sábado, las posiciones y la programación para la jornada de hoy de cada una de las categorías: CATEGORÍA 2005/06 RESULTADOS: Lechuga 2-4 Las Praderas "B", Las Palmas 1-0 Deportivo Río Luján, Puerto Nuevo 3-0 Leones Azules, Mega Juniors 1-1 La Josefa, Desamparados PG-PP La Josefa, Otamendi PG-PP Albizola, Leones Azules PG-PP Albizola y Desamparados PG-PP Las Praderas "A". POSICIONES: 1) Las Palmas, 31 puntos; 2) Otamendi, 25 puntos; 3) Deportivo Río Luján, 22 puntos; 4) Las Praderas "B", 20 puntos; 5) Puerto Nuevo, 19 puntos; 6) Defensores de La Esperanza, 17 puntos; 7) Lechuga, 16 puntos; 8) Leones Azules, 15 puntos; 9) Desamparados y Mega Jrs, 12 puntos; 11) Ciudad de Campana y La Josefa, 11 puntos; 13) Casa de Día Padre Aníbal, 4 puntos; 14) Albizola, 3 puntos; 15) Las Praderas "A", sin puntos. PARTIDOS HOY: Deportivo Río Luján vs Las Praderas "B" (9.00), Puerto Nuevo vs Desamparados (10.00), Casa de Día Padre Aníbal vs Las Praderas "B" (11.00), Ciudad de Campana vs Otamendi (12.00), Lechuga vs Defensores de La Esperanza (13.00), Ciudad de Campana vs Defensores de La Esperanza (14.00) y Leones Azules vs Las Palmas (14.00). CATEGORÍA 2007/08 RESULTADOS: Leones Azules 0-6 La Josefa, Ciudad de Campana 3-5 Lechuga, Otamendi 0-3 Las Praderas "A", Deportivo Río Luján 1-0 Desamparados, Mega Juniors 1-1 Defensores de La Esperanza, Puerto Nuevo PG-PP Lechuga "A" y Leones Azules PG-PP Las Praderas "B" POSICIONES: 1) Puerto Nuevo, 30 puntos; 2) La Josefa, 25 puntos; 3) Lechuga "B", 22 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 21 puntos; 5) Ciudad de Campana y Mega Juniors, 20 puntos; 7) Las Praderas "A", 18 puntos; 8) Deportivo Río Luján 12 puntos; 9) Casa de Día Padre Aníbal, 10 puntos; 10) Desamparados, 8 puntos; 11) Leones Azules, 5 puntos; 12) Otamendi FC, 4 puntos; 13) Las Praderas "B" y Lechuga "A", sin puntos. PARTIDOS HOY: Ciudad de Campana vs Puerto Nuevo (9.00), La Josefa vs Defensores de La Esperanza (10.00), Otamendi vs Desamparados (11.00), Las Praderas vs Casa de Día Padre Aníbal (12.00) y Mega Jrs vs Lechuga (13.00). CATEGORÍA 2009/10 RESULTADOS: Tavella 0-0 Las Praderas "B", Otamendi 0-7 Defensores de La Esperanza, Deportivo Río Luján "A" 4-0 La Josefa, Santa Florentina 0-0 Deportivo Río Luján "B", Leones Azules 0-1 Lechuga, Tavella 1-3 Albizola, Santa Florentina 3-1 Mega Jrs y Leones Azules 0-0 Las Praderas "A". POSICIONES: 1) Santa Florentina, 26 puntos; 2) Deportivo Río Luján "A" y Lechuga, 22 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 18 puntos; 5) Las Praderas "B", 17 puntos; 6) Albizola, 16 puntos; 7) Casa de Día Padre Aníbal, 15 puntos; 8) Deportivo Río Luján "B", 14 puntos; 9) Mega Juniors, 12 puntos; 10) Tavella, 10 puntos; 11) Las Praderas "A", 9 puntos; 12) Leones Azules, 7 puntos; 13) La Josefa, 6 puntos; 14) Otamendi, 2 puntos. PARTIDOS HOY: Mega Jrs vs Río Luján "A" (9.00), Río Luján "B" vs Casa de Día Padre Aníbal (10.00), Leones Azules vs Defensores de La Esperanza (11.00), Mega Juniors vs Casa de Día Padre Aníbal (12.00), Santa Florentina vs Tavella (13.00), Otamendi vs La Josefa (9.00), Las Praderas "B" vs Las Praderas "A" (10.00), Lechuga vs Albizola (14.00). CATEGORÍA 2011/12 RESULTADOS: La Josefa "B" 1-0 Lechuga, Deportivo San Felipe 4-1 Albizola, Tavella 3-3 Albizola, Tavella 0-3 Mega Jrs, Deportivo Río Luján 3-0 Las Praderas "B", Casa de Día Padre Aníbal PG-PP Las Praderas "A", Albizola PG-PP Defensores de La Esperanza. POSICIONES: 1) Santa Florentina, 30 puntos; 2) Deportivo Río Luján "A", 27 puntos; 3) La Josefa "A", 22 puntos; 4) Lechuga, 21 puntos; 5) Mega Juniors, 20 puntos; 6) La Josefa "B", 19 puntos; 7) Las Praderas "B", 18 puntos; 8) Deportivo San Felipe, 15 puntos; 9) Casa de Día Padre Aníbal, 14 puntos; 10) Albizola, 11 puntos; 11) Deportivo Río Luján "B", 10 puntos; 12) Tavella, 4 puntos; 13) Las Praderas "A" y Defensores de La Esperanza, sin puntos. PARTIDOS HOY: Tavella vs Casa de Día Padre Aníbal (11.00), La Josefa "A" vs Lechuga (12.00), La Josefa "B" vs Albizola (13.00) y Santa Florentina vs Deportivo San Felipe (14.00),

LOS MÁS CHIQUITOS DE MEGA JRS SON PARTE DE ESTE TORNEO INFANTIL. FECHA 18 – PROGRAMACIÓN DOMINGO 12.00 horas: Villanueva vs Real San Jacinto / En Leones Azules 12.00 horas: Def. de La Esperanza vs Malvinas / En Las Campanas 14.00 horas: El Junior vs Desamparados / En Leones Azules 14.00 horas: Atl. Las Praderas vs Barrio Lubo / En Las Campanas 16.00 horas: La Josefa vs Albizola / En La Josefa 16.00 horas: Otamendi FC vs Atl. Las Campanas / En Leones Azules 16.00 horas: Mega Jrs vs Dep. San Cayetano / En Las Campanas La fecha de Primera va mañana La organización del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol decidió que los siete encuentros de la 18ª fecha se disputen mañana domingo. Se trata de una jornada sumamente importante para el Grupo B, dado que los cuatro primeros de la apretada tabla de dicha zona se cruzarán entre sí: La Josefa (33 puntos) jugará ante Albizola (30), mientras que Otamendi (33) enfrentará a Atlético Las Campanas (33). En tanto, los líderes del Grupo A se presentarán en cancha de Las Campanas: Defensores de La Esperanza (37) ante Malvinas y Mega Juniors (37) frente a Deportivo San Cayetano.

Liga Campanense:

Continúa el Torneo Infantil; hoy se juega una nueva fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: