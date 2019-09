Esta tarde, desde las 16.00, reciben a CASA de Padua Las campanenses son líderes de la Primera E7 con una ventaja de tres puntos sobre sus escoltas cuando apenas faltan cuatro fechas.

Este sábado se jugará la 19ª fecha de la Zona 7 de la Primera E (octava de la segunda rueda) del Torneo Metropolitanao que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Y en ese marco, la Primera Damas del Campana Boat Club buscará dar un nuevo paso de cara a su ansiado objetivo de ser campeón y ascender de forma directa a la Primera D. Será a partir de las 16.00 horas, como local frente a CASA de Padua.

Por la inevitable presión de la localía y el antecedente entre ambos equipos de la primera rueda (victoria 4-3 del CBC con un triplete de Sofía González), es lógico esperar un partido de gran paridad, intensidad y también, nerviosismo.

Las Celestes llegan a este compromiso como únicas líderes del campeonato con 42 puntos, tres más que sus escoltas Huracán y Santa Bárbara "E". Por su parte, CASA de Padua actualmente está 7º en la tabla, con 27 puntos (8PG, 3PE, 7PP) y tiene más goles convertidos que el CBC (50 contra 48)

CASA de Padua contará además con la presencia de una de las goleadoras del torneo, Catalina Petit, quien anotó 16 veces en 18 juegos y está segunda en la tabla, detrás de María Mercedes Pereyra (Luján Rugby Club "B"), que tiene 17 goles; y por delante de la campanense Sofía González, que tiene 15.

Los otros encuentros a los que el CBC deberá prestar especial atención hoy son: Huracán vs. Belgrano Day School; Santa Bárbara "E" vs. Los Pinos; y Luján Rugby Club "B" vs Hurling "C". Completarán la fecha Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Vicentinos ´´B´´ y Comunicaciones vs. Quilmes ´´E´´.