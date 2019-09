Fue colocado días atrás, en el fatídico curvón a la altura del Hotel Dazzler. El auto rebotó y volcó, quedando sobre la Ruta 9. Anoche, cerca de las 21, un Citroën C 3 con 2 pasajeros chocó contra el flamante guardarrail colocado el pasado viernes 20, y luego de dar varias vueltas quedó volcado 50 metros más adelante, sobre el carril lento de la Ruta 9, mano a CABA. Se trata de un hombre oriundo de Almirante Brown y una mujer con domicilio en Hurlingham, quienes fueron trasladados hasta el Hospital San José por 2 móviles del SAME. También había llegado al lugar una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios. Intervinieron 3 móviles del Comando Patrulla Campana, zonas 4, 5 y 6; Seguridad Vial de Autopistas el Sol, y Prefectura.

El flamante guardarrail fue colocado el pasado viernes 20 de septiembre.





El Citroën C 3 quedó volcado a unos 50 metros del impacto con el guardarraíl.

#Dato un Citroën C3 chocó el nuevo guardarrail colocado en #Panamericana Km 66,5 a Capital rebotó y volcó a 50 mts quedando entre mano lenta y central. Una mujer y un hombre trasladados por SAME 1 y 2, Bomberos Rescate 47, CP zonas 4, 5 y 6, Gendarmería, Autopistas del sol pic.twitter.com/kYLdldABhA — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2019

Nuevo y peligroso guardarraíl

