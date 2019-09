La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/sep/2019 Afuera no puede











SOLO UNA VEZ EN UN AÑO Desde su derrota frente a Chacarita como visitante por 2-1 el 22 de septiembre de 2018, Villa Dálmine disputó 15 partidos fuera de Campana. Y de todos ellos solo ganó uno: el 1º de febrero de 2019 venció 1-0 a Atlético de Rafaela con gol de Martín Comachi. En los restantes 14 cosechó 4 empates y 10 derrotas. Y no convierte en condición de visitante desde el pasado 6 de abril, cuando Germán Lesman abrió el marcador en el encuentro que terminaría siendo derrota 2-1 ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez. A pesar de ofrecer una mejor imagen que su rival, Villa Dálmine perdió 1-0 ante Chacarita y sigue sin poder sumar puntos como visitante. Además, llegó a 17 partidos sin victorias frente al Funebrero. Su próximo compromiso será ante Brown (A) como local. Villa Dálmine llegó a San Martín con apenas una victoria en sus últimas trece presentaciones como visitante y con una racha de 16 partidos sin poder ganarle a Chacarita. Dos karmas que tampoco pudo resolver en el mediodía de ayer. A pesar de ofrecer una mejor imagen que su rival y contar con avances y situaciones para abrir el marcador, el Violeta se volvió a Campana nuevamente con las manos vacías tras ser derrotado 1-0 por un equipo que, en una pelota parada aislada, encontró su primer triunfo de la temporada. Fue la tercera derrota consecutiva fuera de Campana para el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio. Incluso, no sólo no pudo sumar como visitante, sino que tampoco pudo convertir. Y la bronca por la oportunidad desperdiciada ayer ante Chacarita quedó evidenciada en el rostro de Catriel Sánchez, quien no pudo contener su amargura por el resultado, aún después de haber tenido una destacada actuación (se generó al menos tres situaciones gracias a sus movimientos, su polenta y su técnica; aunque nunca pudo someter a Trípodi). En el rendimiento colectivo, la presentación del Violeta no fue mala: jugó mejor que su rival, supo acomodarse al trámite y dominarlo desde su propuesta y contó con avances francos para abrir el marcador. Quizás allí surgió su mayor defecto: no fue claro en los metros finales para resolver sus oportunidades. Perdonó y no lo perdonaron. Con la derrota, Villa Dálmine perdió una oportunidad de prenderse decididamente en el lote de equipos que pelea en la parte alta de la tabla. Igualmente, todavía le queda mucho camino por recorrer. Y el próximo sábado tendrá la posibilidad de recuperarse en Campana frente a Brown de Adrogué. Será la primera revancha de esta caída. La otra será un desafío motivante, porque luego de recibir al Tricolor visitará al Tigre de Néstor Gorosito en busca de sus primeros puntos de la temporada fuera de nuestra ciudad. EL PARTIDO El Violeta saltó al campo de juego con dos cambios: Dobboletta por el suspendido Ojeda y el debut como titular de Orosco por Arturia. Y tácticamente inició 4-2-3-1, porque Affranchino y Del Priore fueron nuevamente un "doble 5" y porque Orosco se paró por delante de ellos, buscando ser el nexo con los extremos Brener y Gallardo y el centroatacante Catriel Sánchez. En los primeros cinco minutos, Villa Dálmine mostró su intención: salida prolija por abajo para tratar de quebrar líneas y llegar a los extremos. Pero Chacarita, advertido de esas intenciones, no dudó en presionar alto y le provocó inconvenientes. Por eso, los dirigidos por Bovaglio demoraron en contar con la tenencia en campo ajeno y, cuando lo hicieron, lo único que pudieron generar en ese arranque fueron un par de tiros libres que no terminaron bien resueltos. Por su parte, el Funebrero proponía intensidad para cortar los circuitos del campanense y, a su vez, era más directo en la búsqueda del área de Dobboletta, ya sea con bochazos largos para Cano o con los arranques del picante Groba por izquierda. En ese marco, con Villa Dálmine siendo más claro en el manejo del balón, el trámite fue parejo y dividido. Y las primeras situaciones de riesgo fueron casi consecutivas, una en cada área: a los 24, llegó bien Sánchez de contra y su centro atrás fue despejado en extremo por Robledo; y a los 26, Cano remató al palo luego de la cesión de González, en una acción que Chacarita construyó a partir de un mal pase de Gallardo en una salida desde campo propio. Después de esos sacudones, el juego siguió siendo repartido entre uno y otro equipo, cada uno con sus características. En el Violeta, que lucía mejor, el eje era el tándem Affranchino-Del Priore, pero el desnivel no aparecía por las bandas (poco de Gallardo, imprecisiones de Brener), sino cuando Orosco lograba recibir a espaldas de Perdomo o cuando Sánchez (más solitario ante la salida de Arturia) podía aguantar y girar para jugar de frente. Y en el cierre de la primera parte, el equipo de nuestra ciudad le agregó a su mejor andar dentro de un trámite parejo, otras dos ocasiones de peligro: a los 40, Martínez cabeceó al travesaño entrando por el segundo palo; y a los 43, un preciso avance colectivo terminó en un remate de Gallardo (más activo en los últimos minutos) que Trípodi controló con seguridad. En el complemento se mantuvo el trámite, con Villa Dálmine mejor plantado y con una mejor circulación del balón para quebrar la primera línea defensiva del local. Así, no solo fue superior, sino que empezó a llegar asiduamente al área rival y a generar situaciones de peligro. A los 7, Sánchez le ganó a Robledo y exigió a Trípodi con un violento zurdazo; a los 8, de ese córner, Affranchino cabeceó solo, de pique al suelo, pero sin poder esquinar el balón, por lo que Trípodi respondió sin dar rebote cuando Martínez se relamía para empujarla; y a los 9, Orosco aprovechó un pivoteo de Sánchez y escapó por el centro entre varias marcas hasta acomodarse para rematar al segundo palo de Tripodi, que se estiró para desviar el balón al córner. En ese lapso, Chacarita apenas tuvo un par de intentos de media distancia: uno de Juan Cruz González que obligó a Dobboletta a volar contra su palo derecho; y otro de Cano, que exigió al arquero Violeta contra su caño izquierdo. Pero fueron ocasiones aisladas que no variaron el trámite. Incluso, entre los 18 y los 30 minutos, los de Bovaglio hicieron más notorio su dominio, sin necesitar tanto de Del Priore (Bianco ajustó su marca) y con una buena actuación de Affranchino para apuntalar el funcionamiento. A los 19, Sánchez (de buen partido) estuvo cerca de quedar mano a mano con Tripodi tras un pase filtrado de Orosco; y en la acción siguiente, ganó en lo alto el córner que llegó desde la izquierda cuando por detrás suyo llegaba Sansotre más cómodo. A los 20, Gallardo terminó un ataque abierto con un remate defectuoso; mientras que posteriormente, Brener tampoco resolvió correctamente otros dos avances con espacios. Y a los 29, Sánchez volvió a ganar dentro del área, pero su remate cruzado fue desviado por los pies de Trípodi, ya figura a esa altura. Por entonces, el Violeta tenía facilidad para llegar hasta el área local, pero no encontraba claridad para dar la última puntada, la estocada final. Y la reiteración de estos avances desperdiciados empezó a generar la sensación de que estaba perdonando a un Chacarita permeable en defensa y sin ideas en ataque. Y esa sensación se ratificaría minutos después, porque el Funebrero logró ganar un córner en una acción aislada y transformarlo luego en el único tanto del encuentro: ejecutó Álvarez Morinigo desde la derecha, cabeceó el ingresado Mascia en el primer palo y por el segundo llegó libre Alderete, quien controló, se acomodó y batió a Dobboletta con un violento remate. El gol nubló a Villa Dálmine y agrandó a Chacarita. Por eso, el equipo de nuestra ciudad prácticamente no pudo volver a generar situaciones de peligro. Fue cayendo en el nerviosismo lógico del que juega en desventaja; los cambios de Bovaglio no le brindaron respuestas positivas y, entonces, el Funebrero logró cerrar el juego sin mayores inconvenientes para festejar ante su público su primera victoria de la temporada. Del otro lado, los rostros Violetas lo decían todo: otra vez, a pesar de haber dejado una mejor imagen que su rival, el regreso a Campana sería con las manos vacías. SÍNTESIS DEL PARTIDO CHACARITA (1): Emanuel Trípodi; Brian Mieres, Alan Robledo, Salvador Sánchez, Adrián Torres; Juan Cruz González, Luciano Perdomo, Juan Ignacio Álvarez Morinigo, Gonzalo Groba; Nicolás Da Campo y Lucas Cano. DT: José María Bianco. SUPLENTES: Lucas Bruera, Alan Ledesma, Diego Rivero, Nicolás Da Campo, Ignacio Cacheiro, Elías Alderete, Lucas Lezcano y Juan Cruz Mascia. VILLA DÁLMINE (0): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Facundo Affranchino, Brian Orosco; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Denis Brizuela, Alan Picazzo, Matías Ramírez y Marcos Arturia. GOL: ST 31m Elías Alderete (CH). CAMBIOS: ST 12m Alderete x Da Campo (CH); 28m Mascia x Cano (CH); 30m Picazzo x Brener (VD); 34m Arturia x Orosco (VD); 39m Ramírez x Gallardo (VD) y Ledesma x Álvarez Morinigo (CH). AMONESTADOS: Torres, Mieres y Perdomo (CH). EXPULSADO: ST 47m Nahuel Banegas (VD), por doble amonestación. CANCHA: Chacarita. ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.

EL CABEZAZO DE MARTINEZ, A LOS 40 DEL PRIMER TIEMPO, SE TERMINARÁ ESTRELLANDO CONTRA EL TRAVESAÑO.





OROSCO FUE TITULAR POR PRIMERA VEZ E HIZO UN BUEN PARTIDO A ESPALDAS DE LOS VOLANTES FUNEBREROS.





VILLA DÁLMINE SIGUE SIN PODER SUMAR NI CONVERTIR COMO VISITANTE.





EL DESCONSUELO DE SÁNCHEZ UNA VEZ CONSUMADA LA DERROTA. OROSCO, TITULAR POR PRIMERA VEZ, LO CONTIENE. EL VIOLETA QUEDÓ 5º EN LA TABLA Después de la derrota ante Chacarita y dado los empates entre Defensores de Belgrano e Instituto y entre Quilmes y Santamarina de ayer, Villa Dálmine quedó momentáneamente en la quinta posición de la Zona 2 con sus 10 puntos. El líder sigue siendo Sarmiento de Junín (que hoy visita a Deportivo Riestra) con 14 unidades. Después se ubican: 2) Quilmes, con 13 puntos; 3) Defensores de Belgrano, con 12; y 4) Instituto, con 11. Luego sí está el conjunto de nuestra ciudad, con 10 puntos y +4 de diferencia de gol. Igualmente, en lo que resta de esta fecha, el Violeta podría ser superado por San Martín de Tucumán (10), Deportivo Riestra (10) y Tigre (8).

#VillaDálmine Desde su derrota frente a Chacarita como visitante por 2-1 el 22/09/18, disputó 15 partidos fuera de Campana. Y de todos ellos solo ganó uno: el 01/02/19 venció 1-0 a Atlético de Rafaela con gol de Martín Comachi. En los restantes 14 cosechó 4 empates y 10 derrotas. pic.twitter.com/NgCtm4KS58 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 28, 2019 #VillaDálmine No pudo con sus karmas: cayó 1-0 como visitante ante Chacarita. Todavía no pudo sumar ni convertir fuera de Campana y ahora acumula 17 partidos sin victorias ante el Funebrero. El mejor fue Catriel Sánchez, quien no pudo ocultar su tristeza por el resultado. pic.twitter.com/RtGrRAyhV3 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 28, 2019

