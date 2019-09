Un camión mediano que transitaba por Ruta 9, chocó el extremo izquierdo trasero de un camión que transportaba un conteiner. Sólo daños materiales. Todo sucedió alrededor de las 16:30 de ayer, sobre la Ruta 9, mano a Rosario, a la altura del corralón Miotto Hermanos. El camión mediano, de origen chino, venía a velocidad y cuando intenta la maniobra de sobrepaso, colisiona contra el extremo trasero izquierdo de un camión que transportaba un contenedor con destino Villa María, Córdoba. Fruto de la colisión, el Lifan Foison quedó literalmente enganchado y ambos vehículos terminaron su trayectoria sobre la banquina, 400 metros después, a la altura de Moreno, frente a donde se encontraba el emblemático bar "El Cacique". Fue entonces que ambos conductores se pusieron de acuerdo, y lograron desengancharse por sus propios medios. Cuando llegó el SAME al lugar, examinaron al acompañante del conductor del camión más pequeño, quien se encontraba en estado de shock, pero sólo tenía golpes menores. Una grúa del concesionario de la Ruta 9 despejó el lugar, dado que el Lifan Fison no podía trasladarse por sus propios medios, y el camión con el contenedor continuó su viaje a Córdoba. Intervinieron los móviles 4 y 6 de Comando Patrulla Campana.

La colisión fue frente al corralón Miotto Hermanos y siguieron enganchados hasta el ex bar El Cacique.

#Dato un camioncito Lifan foison Truck chocó contra el paragolpe de un acoplado, quedando enganchado desde #Panamericana Km 74 por 400mts a provincia, del vehículo menor el acompañante sufrió golpes en las piernas, fue asistido por SAME en el lugar, CP zonas 4 y 6 pic.twitter.com/2N94ZmfeXk — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2019

Lo llevan de paseo 400 metros

