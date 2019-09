Cae y se quiebra la cadera

Fue ayer, en las inmediaciones del restaurante Donato del barrio Villanueva. En la moto, también viajaban una mujer y un menor. Eduardo Reynoso se quebró la cadera ayer, alrededor de las 15:30, en las inmediaciones del restaurante Donato luego de colisionar su moto con un Chevrolet Meriva, sobre el acceso a colectora sur y avenida Rivadavia. Según testigos consultados en el lugar, Reynoso viajaba junto con una mujer y un menor, quienes habrían sido trasladados hasta el hospital por un auto particular; y al llegar el móvil 2 del SAME a cargo Rubén Gómez, hizo lo propio con el hombre, quien sería repartidor del parripollo que se encuentra sobre Pueyrredón, entre Bertolini y Capilla del Señor.

El conductor de la moto sería repartidor de un parripollo cercano al colegio Anibal Di Francia.





#Dato Choque en Colectora Sur y Rivadavia. Una moto 110 ingresaba por Colectora hacia Villanueva mientras que una Meriva salía doblando hacia el centro. La moto quedó atrapada bajo el paragolpe y el repartidor de parripollo sufrió lesión de cadera, SAME 2, CP 7, Tránsito pic.twitter.com/SoB5dFPmii — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2019

