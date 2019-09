Emanuel Vera: "Abella hace campaña de Foto Carnet para esconder a Macri y Vidal"

Así lo manifestó el candidatos del Frente de Todos Emanuel Vera, a la vez de destacar la importancia que la Nación, la Provincia y el Municipio estén "alineados" para afianzar el crecimiento y desarrollo local. De a poco, y como en la previa de las elecciones PASO del pasado mes de agosto, la campaña rumbo a octubre va subiendo la temperatura.

Desde el Frente de Todos, candidatos a concejales hicieron mención a la situación que puede observarse en Campana, como también lo que consideran sucederá a futuro.

"Sebastián Abella está haciendo una campaña de ‘foto carnet’, para esconder a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, llegó al punto de que los concejales oficialistas se definan como ´abelistas´ en lugar de ser de Juntos por el Cambio", denunció el candidato a concejal Emanuel Vera.

Estas declaraciones hacen referencia "a los distintos afiches donde aparece apenas su rostro, similar a la de un carnet, ya sin mencionar siquiera a los integrantes del autodenominado ‘mejor equipo de los últimos 50 años’, tal como había dicho por Macri cuando presentó a su Gabinete", según comentó.

Durante la continuidad del contacto con la prensa, Joel Vallomy, otro de los candidatos de la fuerza opositora preguntó: "¿Recordamos que en el debate de candidatos presidenciales 2015 Macri dijo que iban a desarrollar y expandir la economía, no ajustar? Porque, textual del Presidente, ‘yo no he hablado nunca de ajustar…’. Otra de sus frases fue "en nuestro país no tenemos problemas de dólares, este país produce dólares", y hoy, ¿hay que estar o no atentos a las corridas cambiarias y la moneda extranjera, de la depreciación del peso argentino, del riesgo país y cómo impactan decididamente en nuestro bolsillo, el de los jóvenes o jubilados, y de los que no tienen trabajo, y en la canasta básica?".

Siguiendo con lo planteado, la representante del movimiento obrero en la lista, Georgina López manifestó: "Habría que hablar con los responsables de las PyMEs y empresas que no pueden, perdón, no los dejan producir más. Emprendedores que no tienen oportunidades. Locales comerciales que tuvieron que cerrar sus puertas".

Los miembros del Frente de Todos procedieron a su vez a poner en duda "la capacidad de gestión y el respaldo de sus propios funcionarios" debido a que "parecen estar sorprendidos, casi desconectados de la realidad y siempre encuentran un culpable ajeno en vez de hacer un mea culpa". Continuando con esa idea ejemplificaron "Lo aseveró recientemente Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, quien reveló que Mauricio Macri lo llamó por teléfono para reclamarle que no avanzaba en el Congreso el Proyecto de Ley de "Reperfilamiento" de la deuda. Sin embargo, el contacto fue cuando la iniciativa aún no había sido enviada por el Ejecutivo"

Por último, la abogada y candidata a concejal, Mariana Quiroga aseguró: "No tenemos ningún tipo de duda, estamos convencidos, como lo dijo el candidato a Intendente, Dr. Rubén Romano, que nuestros vecinos campanenses conocen la real importancia de que el Gobierno Municipal esté alineado con la Provincia y la Nación, para afianzar el crecimiento y desarrollo local".

Y agregó "Los campanenses ya premiaron en las PASO a Abella por su gestión de obra pública, las gestiones que realizó para conseguir los recursos fue importante en su mandato, ahora nos toca a nosotros, y queda mucho por hacer".

Rubén Romano competirá como candidato a Intendente en las elecciones del próximo 27 de octubre y aseguran que aumentará la cantidad de votos comparado con resultado de las elecciones primarias.