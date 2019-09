La candidata a intendente por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Brenda Reymundo, explica las razones por los cuáles se debería votar a su movimiento e invita al histórico acto que realizarán en la Capital Federal el próximo sábado 5 de Octubre. La candidata a Intendente Frente de Izquierda y de trabajadores - Unidad, Brenda Reymundo conversó con La Auténtica Defensa y expresó la necesidad que la izquierda adquiera una mayor representación tanto en Campana, donde ella se postula, como en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Por otra parte, invita a todos los que se sientan representado por le movimiento, a compartir este sábado una movilización que, como ella denominó, será "una jornada histórica" en Capital Federal, donde mostrarán su poderío de convocatoria en la Avenida 9 de Julio. "Este sábado 5 de Octubre viviremos una jornada histórica. Miles de trabajadores, desocupados, jovenes y mujeres se reunirán en plena Avenida 9 de Julio en un acto del Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad. La avenida más ancha del país, testigo de miles de actos y movilizaciones, recibirá a quienes son parte del sindicalismo combativo que sigue en las calles contradiciendo a la CGT. Del movimiento de mujeres que no quiere "esperar" para reclamar sus derechos. De los miles de jóvenes que no quieren que les precaricen el trabajo, la vida, el planeta", expresó Brenda. "Queremos colmar la 9 de julio para que se escuche la única voz que le dice "no al FMI", la voz de quienes no quieren que la crisis la vuelva a pagar el pueblo trabajador. Porque Macri se va, pero el ajuste y el FMI quedan". La postura de la izquierda es más que clara: está contra el macrismo aglutinado en Juntos por el Cambio; pero tampoco se siente incluída ni representada en el Frente de Todos. "Alcanza con escuchar a Alberto Fernández rosqueando con el FMI para entender que el peronismo va a seguir pagando la deuda con la plata que tendría que ir para educación, trabajo y salud" agrega. "En Campana es notable como bajo la gestión de Sebastian Abella, los cierres y despidos golpearon fuertemente al sector industrial, y hoy son cientos los jóvenes son los que sufren la desocupación (como los trabajadores de UOCRA que reclaman más obras y quienes la sufrirán como ya está planteado que suceda en Honda) y las condiciones de precarización laboral que se han convertido en la clave de la ganancia empresarial" manifestó Reymundo. Sin dejar dudas que su postura es totalmente diferente continúa "del otro lado, en la oposición, del lado del Frente de Todos, no dicen como resolverán estos problemas. Pero alcanza con escuchar a su candidato, Alberto Fernández, para saber que se preparan para ajustar. Ya los escuchamos decirle a las mujeres que ´hay que esperar´ y a los desocupados que reclamaban la emergencia alimentaria que ´no hay que estar en las calles´. Por su parte la CGT, aliada de Alberto ya dijo que ´no hay que parar´. Porque alcanza con verlo brindar con Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, para entender que: las maestras, los estatales y las enfermeras tendrán que prepararse para nuevos ajustes". Ante nuestra requisitoria, sobre por qué cree que hay que estar en estado de alerta, nos manifiesta "Alcanza con escucharlo repetir que los primeros años de su gobierno (por Alberto Fernández) serán durísimos para entender lo que viene. ¿Entonces?. Creemos que para lo que viene y hay que prepararse. Por eso el Frente de Izquierda tiene que hacer una gran elección en octubre como un mensaje a los poderosos. Hay que tener nuevas bancas en el Congreso, por la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, en cada Legislatura y en nuestro concejo deliberante. Hay que apoyar a la única fuerza que está con los trabajadores, las mujeres y los jóvenes". "Hoy quieren borrar a la izquierda de las calles. Por eso es tan importante estar en las calles con la izquierda, con las y los que luchan. Este sábado 5 puede ser una jornada histórica. Para las luchas de hoy pero sobre todo para las que vendrán" concluyó la candidata a intendente por la izquierda, Brenda Reymundo.



Brenda Reymundo.



Brenda Reymundo:

"Necesitamos más Frente de Izquierda en Campana, en la Provincia y en todo el país"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: