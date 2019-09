Soledad Alonso: "En 4 años se perdió el 50% del Fondo de Sustentabilidad"

Se trata del reaseguro financiero del sistema jubilatorio. "Desde octubre de 2015 a agosto de 2019, el FGS pasó de U$S 64.000 millones a U$S 32.100 millones" señaló Soledad Alonso, candidata a diputada provincial de nuestra ciudad por el Frente de Todos. "Uno de los principales objetivos del FGS es la de preservar el valor de los activos y para ello debe buscar una rentabilidad que permita su sustentabilidad. La economía macrista no lo hizo; por el contrario lo descapitalizó a la vez que liquidó activos para el pago de retroactivos con el programa de Reparación Histórica, violentando el objetivo principal del FGS", dijo Soledad Alonso, candidata a diputada provincial de nuestra ciudad por el Frente de Todos e integrante de la Comisión Directiva del gremio de empleados del Anses (Secasfpi). "Desde octubre de 2015 a agosto de 2019, el FGS pasó de U$S 64.000 millones a U$S 32.100 millones. Es decir, en la era Macri, se perdieron la mitad de los activos que había sabido acumular desde la estatización del sistema previsional en 2008", agregó para precisar que el pasado 9 de agosto, último día hábil anterior a las PASO, el FGS contaba con U$S 48.300 millones, "lo que ya implicaba una merma sustancial de los activos de este fondo anticíclico. En una sola semana, el 16 de agosto, y tras la corrida del dólar, la cartera se redujo a U$S 38.300 millones. La cifra cayó a U$S 32.100 millones 14 días después, luego del denominado "reperfilamiento" o default selectivo anunciado tras la renuncia del ex Ministro de Economía Nicolás Djovne". La candidata a diputada provincial y vecina de Campana, recordó también: "Actualmente, los Bonos del Tesoro argentino y similares equivalen al 51,02% de la cartera, lo que resulta violatorio a la normativa que regula al FGS. Estos activos no pueden superar el techo del 50%. Eso está escrito en la ley 24.241. Nosotros, desde el gremio, venimos denunciando el manejo manifiestamente irregular del FGS a lo largo de estos 4 años. Primero, tomando papeles a través y dotando de liquidez a un fondo de inversión liderado por el ex Ministro de Economía y amigo personal de Macri, Nicky Caputo. Después, con la recurrente emisión de Letras del Tesoro a medida para captar fondos del FGS y así, cumplir artificialmente con las metas fiscales acordadas con el FMI; o prestándole a la gobernadora Vidal $10 mil millones a una tasa del 12% cuando los bancos pedían 60%, a fines de año pasado. Pero hay más: el miércoles Luis María Blaquier, primer subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, tuvo que prestar declaración indagatoria ante el fiscal Franco Picardi por haber comprado bonos de Arcor y Cablevisión después de haber sido director de esas compañías. Blaquier tenía deudas con esas dos firmas por 1 millón quinientos mil pesos y se retiró del FGS habiendo saldado esos créditos personales, lo que suma sospechas sobre la administración macrista del que supo ser el mayor fondo de capitales de la Argentina y fuera creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner luego de la reestatización del sistema previsional y el desmantelamiento de la estafa que fueron las AFJP".

Soledad Alonso: "En 4 años se perdió el 50% del Fondo de Sustentabilidad"

