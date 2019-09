De la mano de Tenaris y PAE, Campana fue protagonista de la Oil & Gas 2019

P U B L I C



La Auténtica Defensa recorrió la feria petrolera más importante de la región, donde Tenaris mostró su rol en el desarrollo de Vaca Muerta y Pan American Energy su reciente integración con la refinería Axion Energy para convertirse en la petrolera privada más grande del país. Si hace un siglo la ciudad era una de las principales puertas de salida de la producción ganadera nacional, en el marco de un modelo que contribuyó a consolidar las bases del país y el Estado, a fines de 2019 Campana protagoniza el crecimiento de Vaca Muerta, el proyecto que promete transformar la matriz energética argentina. TenarisSiderca, su principal industria, ya despacha un cuarto de su producción al yacimiento neuquino, mientras la refinería Pan American Energy invirtió más de 1.500 millones de dólares para ponerse a punto de cara a una mayor productividad. Ambas compañías desplegaron su amplia gama de productos, servicios y actividades en la Oil & Gas, la más importante feria petrolera de la región, que se llevó a cabo esta semana en La Rural. Pero el evento les sirvió además para seguir posicionándose como dos jugadores de peso en el mercado. Tenaris compartió stand con sus "primas" Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción: juntas, impresionaron a los visitantes con los proyectos que han hecho realidad en Vaca Muerta durante los últimos años. Por su parte, y mediante de uno de los espacios más grandes de la exposición, PAE se presentó por primera vez como una compañía integrada, la mayor de capitales privados en el país, que abarca un upstream consolidado, aunque en constante expansión, y un downstream renovado en marcas como Axion y Castrol, una refinería con tecnología actualizada y una red de estaciones de servicio en pleno crecimiento. Fue justamente en el segmento del transporte y distribución mayorista (midstream) donde el CEO de PAE, Alejandro Bulgheroni, ubicó las limitaciones que tiene hoy Vaca Muerta. Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur, también llamó la atención acerca de la falta de infraestructura para colocar la enorme producción de gas, que valoró por su capacidad multiplicadora de industrias y empleos. Y tanto Bulgheroni como Martínez Álvarez, quienes hablaron en diferentes jornadas dentro de un ciclo de charlas con CEOs, subrayaron la conveniencia de adoptar Vaca Muerta como política pública de largo plazo, blindándola de los vaivenes partidarios que sufre el país y significan una traba para liberar su enorme potencialidad. TENARIS Martínez Álvarez recordó que Tenaris "nació al calor del desarrollo petrolero argentino" y que desde "su planta en Campana creció hasta convertirse en el líder global de su sector". Esa experiencia, fundamentalmente en mercados como el americano, fue lo que le permitió involucrarse en Vaca Muerta desde el inicio de la actividad "trayendo tecnologías y replicando enseñanzas". Una de esas innovaciones fue la conexión TenarisHydril Wedge 625®, utilizada en tubería casing de producción para perforación no convencional y exhibida en el stand de la empresa en la Oil & Gas. A su lado estaban expuestas también las conexiones TenarisXP® Buttress, implementada en la perforación con casing, y la TenarisHydril Wedge 563®, usada en pozos horizontales de gas, en su versión sin grasa (Dopeless®) que ahorra costos y reduce de manera significativa el impacto ambiental. Las tres tecnologías son fabricadas en la planta de Campana. La compañía también compartió su cartera de productos tubulares sin y con costura y diferentes tipos varillas de bombeo que elabora en sus plantas ubicadas en la provincia de San Luis, junto a una faceta diferencial de su negocio: los servicios de logística, puesta a punto y asistencia técnica que despliega para estar cerca de sus clientes. "Vaca Muerta es un muy lindo ejemplo porque cuando se piensa en el desarrollo del petróleo y gas no siempre se tiene tan presente todo lo que hay atrás. El shale argentino puede generar varias Tenaris, que en el país da empleo a 7 mil personas y genera divisas exportando el 75 por ciento de su producción. Se puede ver que el potencial es enorme", expresó Martínez Álvarez. En TenarisSiderca, el boom del yacimiento neuquino llegó a demandar un cuarto de la capacidad instalada y, de llegarse a los mil pozos, su presidente estimó que "lograría ocupar la mitad de la capacidad instalada y demandaría mayores inversiones para complementar la actividad, dándole servicios más eficientes a nuestros clientes". "En Estados Unidos hay estudios privados que indican que el shale generó entre 3 y 4 millones de puestos de trabajo. Nosotros, con solo un 10 por ciento de esa actividad -los mil pozos que deseamos- estaríamos en condiciones de crear 300 o 400 mil empleos de calidad y bien remunerados, lo que habla de la capacidad transformadora de Vaca Muerta", remarcó el líder empresario. Y destacó el ejemplo de Tecpetrol, alrededor de cuya inversión en Fortín de Piedra puso en movimiento cientos de pymes de toda Argentina. "Hoy Fortín de Piedra tiene una producción de 15 millones de metros cúbicos, mas de 80 pozos perforados y un nivel de desarrollo que ha tenido tope solo por problemas de infraestructura, la falta de capacidad de transporte y el consumo", amplió. Martínez Álvarez expresó el deseo de Tenaris de que el modelo Vaca Muerta -"innovadora en la búsqueda de fórmulas de asociación entre Gobierno nacional, provincial, sindicatos y cámaras empresarias"- sea sostenido y replicado en otros proyectos claves para el país. "Ha demostrado que cuando Argentina se pone a trabajar en conjunto y a largo plazo, puede trascender las coyunturas y hacer desarrollos exitosos", aseguró.

Tenaris llevó a los visitantes a un viaje virtual por Vaca Muerta.





El presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, valoró el impacto de Vaca Muerta en Siderca. PAE Un día después el CEO de PAE y uno de los hombres más ricos del país, Alejandro Bulgheroni, se refirió desde el mismo escenario a Vaca Muerta y la política energética nacional, y habló de lo que sucede en la refinería de Campana como ejemplo de la consolidación de su compañía. Es que PAE tuvo de uno de los espacios más importantes de la Oil & Gas, feria que aprovechó para presentarse como la segunda empresa petrolera integrada del país -antes está YPF- y la más grande de capitales privados. En su stand mostró tanto sus actividades de perforación y explotación -desde hace años opera el principal yacimiento de petróleo convencional del país, Cerro Dragón-, la multimillonaria inversión en su planta de refinación de combustibles y aceites y su red de bocas de expendio cuya presencia no para de ampliarse. Por eso, Bulgheroni dirigió su discurso en el Encuentro con los CEOs para hacer foco en los obstáculos que impiden un mayor crecimiento de la actividad petrolera nacional, en especial la falta de infraestructura de distribución y exportación. "No quiero que pensemos que somos gente con falta de previsión. En los Estados Unidos, también están teniendo estos problemas", señaló, aunque reconoció luego que en Argentina "faltan gasoductos" y no entiende "por qué no se están haciendo". Por otra parte, el CEO de PAE valoró que exista "consenso en los distintos partidos políticos de que el desarrollo de Vaca Muerta es fundamental" y pidió "condiciones de largo plazo"; por el contrario, se mostró crítico de la decisión del presidente Macri de congelar los precios del crudo y las naftas por 90 días. "No es posible que uno exporte a un precio en ciertas condiciones y luego al venir a traer las divisas se liquide al precio que en ese momento está el dólar, con lo cual están manejando el precio del petróleo", sostuvo. La reciente actividad de PAE en locaciones del yacimiento no convencional neuquino como Lindero Atravesado explica solo de manera parcial la decisión de invertir en su refinería de Campana más de 1.500 millones de dólares e integrarla al resto de la compañía. La razón principal, explicaron desde la empresa a La Auténtica Defensa, fue incrementar el nivel de producción y seguridad, junto a una sensible disminución del impacto ambiental de la planta. Bulgheroni el miércoles habló con orgullo del proyecto, resaltando que "Campana quedó saneada totalmente en su subsuelo", y señaló que las nuevas instalaciones productivas permitirán fabricar "2,2 millones de metros cúbicos por año de diésel bajo en azufre" en línea con los estándares internacionales. "Pudimos hacer la ampliación sin parar la operación", destacó acerca de lo que constituye el mayor proyecto de refinación en la Argentina de los últimos 30 años, que comenzó tras la compra de la refinería a la estadounidense Esso en 2011. PAE además mostró ante la comunidad del petróleo y gas su incursión en energías renovables, en particular la eólica -tiene un parque en Chubut-, su línea de combustibles que comercializa a través de 600 estaciones de servicio y 40 Axion Agro y la reciente alianza con Castrol, líder mundial de aceites, que le permitió comenzar a fabricar en Campana el 95 por ciento de lo que la marca vende en Argentina. "Y tenemos más planes de expansión, relacionado con el incremento de capacidad de producción de nuestra refinería", revelaron desde PAE. Por estos meses, la compañía se encuentra realizando pruebas con petróleo de Vaca Muerta en su refinería. Tal vez dentro de no mucho tiempo, así como en Campana se fabrican los tubos para extraerlo, también se lo refine para convertirlo en la energía que haga mover al país entero.





El stand de PAE y Axion fue uno de los más impresionantes de la feria.





Alejandro Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, destacó la inversión en la refinería Campana.



De la mano de Tenaris y PAE, Campana fue protagonista de la Oil & Gas 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: