CBC-UBA Campana: informan las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2020

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Quienes se inscriban y estén trabajando pueden presentar el recibo de sueldo computarizado y/o Certificado de AFIP para tener prioridad en la asignación de turno. En tanto que, quienes hayan optado por la modalidad UBA XXI, deberán presentar el certificado de materias aprobadas. La Dirección de Educación del Municipio brindó detalles del proceso de inscripción que se realizará del 2 de octubre al 21 de noviembre en el CEM. Del 2 de octubre al 21 de noviembre se llevará a cabo la inscripción al primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020 del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), informaron desde la Dirección de Educación del Municipio. La misma se realizará de lunes a viernes de 16 a 20 en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562) y estará destinada únicamente para aspirantes que nunca se inscribieron al CBC. Quienes alguna vez ya completaron una planilla de inscripción, deberán acercarse a la dirección antes mencionada para obtener mayor información. Los interesados deberán presentar: una foto 4x4 COLOR y una fotocopia de DNI argentino actualizado o, documento de identidad del extranjero y/o pasaporte vigente. Los que tienen el secundario completo deberán presentar una fotocopia del "Título o certificado analítico del secundario" que esté legalizada por la Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950, CABA) o, certificado original de la "Constancia de título secundario en trámite" (ver modelo http://www.cbc.uba.ar/Modelo+Conscertificado+estudios+en+tramite+3.html), que acredite haber finalizado el secundario sin adeudar materias. No obstante, se aclaró que si el título no está legalizado por la UBA se puede realizar igual la inscripción, ya que hay plazo de un año para entregarlo. Mientras que aquellos que aún están cursando, tendrán que presentar "Constancia de alumno regular" (ORIGINAL). En este caso, la inscripción es provisoria y sólo se completa presentando indefectiblemente el certificado original de la "Constancia de título secundario en trámite", en alguna de las fechas que se indicarán para la recepción de constancias de finalización de estudios secundarios o convalidaciones, en los meses de diciembre, febrero y marzo. De no hacerlo, la solicitud de inscripción será dada de baja.







CBC-UBA Campana: informan las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2020

