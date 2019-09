Efemérides del día de la fecha: 29 de Septiembre

DÍA DEL INVENTOR Impulsado por la Escuela Argentina de Inventores (EAI) con el propósito de conmemorar el nacimiento de Ladislao José Biro, inventor de la birome, este día comenzó a celebrarse en el año 1990. Ladislao José Biro nació el 29 de septiembre del año 1899 en Budapest, Hungría. Cuando se encontraba trabajando como periodista un problema se le presentó en su labor diaria: la pluma con la que escribía le manchaba la hoja y en muchas ocasiones se le terminaba acabando la tinta cuando más la necesitaba; inspirado en las máquinas que imprimían la revista para la que trabajaba se le ocurrió crear un mecanismo en el que la tinta, movilizada por la fuerza de gravedad, fluyera hacia una bolilla que al girar dejara plasmado en el papel lo escrito por la persona. Su invento fue tan deslumbrante que llamó la atención del ex presidente del país, Agustín Pedro Justo, que en ese momento se encontraba en Yugoslavia, sin dudarlo el mandatario le propuso ir a la Argentina; luego de titubeos la propuesta fue aceptada cuando la llegada del nazismo a Hungría fue un hecho en el año 1940. Una vez en el país, con su socio Juan Jorge Meynes y su hermano, Gyorgy, fundó la empresa "Biro-Meyne-Biro"; así, en el año 1943, perfeccionaron y lanzaron a la venta la birome, nombre que es el acrónimo de las sílabas de los apellidos Biro y Meynes. La creatividad de Biro nunca se extinguió lo que llevó a que en total se patentaran 30 inventos entre los que se encuentran un termógrafo clínico, la boquilla con carbón activado para cigarrillos, un lavarropas, el cambio automático para automóviles y una cerradura inviolable que usaría en el futuro Scotland Yard. Falleció el 24 de octubre del año 1985. SE PUBLICA LA PRIMERA TIRA DE "MAFALDA" Todo comenzó en el año 1963 cuando la empresa publicitaria "Agens Publicidad" se comunicó con el dibujante Miguel Brascó para proponerle crear una historieta, cuyos personajes fueran una familia, que promocionara la reciente línea de electrodomésticos "Mansfield" de la empresa Siam Di Tella; repleto de trabajo Brascó rechazó la oferta y le envió a la agencia el contacto de su gran amigo Quino que, tiempo atrás, le había contado que tenía ganas de dibujar una historieta con niños. Sin dudarlo, el historietista aceptó la propuesta y se avocó a la tarea de dibujar la tira de la familia, en la que aparecería una primitiva Mafalda, sin embargo, la publicidad nunca se hizo y las 8 historietas fueron olvidadas en un cajón. Un año después, Julián Delgado, el secretario de redacción de la revista "Primera Plana", le encarga a Quino una historieta: "entonces rescaté esas tiras y bueno, ahí empezó todo". Nacía así Mafalda, una niña inquieta y preocupada por temas universales de la humanidad: "a Mafalda la hice protestona, cascarrabias" comentó en una ocasión su creador. Su última publicación fue el 25 de junio del año 1973 en el semanario "Siete Días": "me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores, mis amigos y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer". RIQUELME LLEGA A LOS 194 PARTIDOS CON LA CAMISETA DE BOCA Un día como hoy en el año 2013, Juan Román Riquelme igualaba el record del lateral Silvio Marzolini de 194 partidos con la camiseta de Boca en La Bombonera. Su debut en el Estadio Alberto J. Armando fue en el año 1996 contra Unión de Santa Fe, a pesar de no haber metido un gol su actuación fue impecable llegando a tener una clara oportunidad de gol que fue detenida por el arquero y asistir al "Negro" Cáceres con un magistral pase; apenas unos días después, en la goleada 6 a 0 contra Huracán, metió su primer tanto. De los 194 partidos, 118 fue titular y 11 estuvo en el banco de suplentes, por otra parte, convirtió 50 goles.

Efemérides del día de la fecha: 29 de Septiembre

