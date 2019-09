P U B L I C









Silvina Cotignola

Una de las más frecuentes preocupaciones en los últimos tiempos, atento la precariedad y volatilidad de los trabajos, es el interrogante de saber, si extinguido el vínculo laboral, el trabajador o su familiar a cargo cuando tuviere discapacidad acreditada, pueden continuar en la misma obra social y fundamentalmente con los mismos profesionales e instituciones que lo venían atendiendo desde hace tiempo. La ley 23.660 reguladora de las obras sociales, establece como regla general, que el carácter de beneficiario de la obra social que tiene el trabajador, subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo, y se reciba la pertinente remuneración del empleador, así lo dice el art 10. La base imponible de la determinación de la contribución que debe abonar el empleador, destinada al régimen de las obras sociales, no tiene un tope máximo. Pero, la mencionada regla no tiene carácter absoluto, ya que es la misma norma la que prevé algunas excepciones. De ella resulta, que en algunos casos la cobertura de salud deberá ser otorgada, aun cuando el contrato laboral se hubiere extinguido, incluso por la muerte del trabajador o bien, haya sido suspendido durante cierto tiempo y sujeto a determinadas condiciones. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligación de la obra social subsistirá en caso de suspensión de la percepción de la remuneración, cuando el trabajador optare por ingresar a dicha obra social, el importe de la suma que resulte del aporte y de la contribución que hubiera recibido aquel efector, si la remuneración hubiera sido devengada. Es importante destacar, que si se extinguiese el contrato laboral, los trabajadores que se hubieren desempeñado en forma continua, durante más de 3 meses, mantendrán su calidad de "beneficiarios " durante un periodo de 3 meses más, contados a partir del distracto, sin que tengan la obligación de efectuar aporte alguno. Claro es, que la continuidad de la cobertura asistencial operara cualquiera fuere la causa de aquella extinción (renuncia, despido con o sin justa causa, extinción por mutuo acuerdo) pues la ley no distingue entre dichas causales. Ello, no obstante la no obligación de realizar contribuciones patronales, ya que el contrato se extinguió. Un supuesto especial ha merecido la extinción del contrato por muerte del trabajador, disponiendo la norma que los integrantes de su grupo familiar primario, mantendrán el carácter de beneficiarios de la obra social, durante el término de 3 meses. Vencido dicho plazo, aquellos podrán optar por continuar en ese carácter cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieran correspondido al beneficiario titular fallecido. No obstante tal previsión, se aclara que la obligación de brindar dicha cobertura asistencial, cesara si el beneficiario titular o cualquier integrante del grupo familiar primario, celebraran un nuevo contrato laboral, pues pasarían a ser beneficiarios titulares del sistema nuevamente. Otro supuesto especial se da en el caso de suspensión del trabajador sin goce de haberes. En tal caso, la ley dispone que se mantendrá el carácter de beneficiario durante el plazo de 3 meses, sin que tenga la obligación de tener que efectuar el aporte. Ahora bien, si la suspensión superase dicho termino, el trabajador podrá optar por mantener la cobertura, pero contrariamente, tendrá la obligación de ingresar el aporte a su cargo y la contribución del empleador. Este caso debiera interpretarse como el de la licencia por maternidad de una trabajadora, durante la que existe una suspensión de la relación laboral, pues rige para el empleador, la prohibición de dar ocupación a la trabajadora conforme art 177 LCT. En estos casos, también debe agregarse el periodo de conservación del empleo, posterior a la licencia paga por enfermedad o accidente inculpable. Durante este término, que es de un año, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario, sin obligación de tener que efectuar aportes (ley 23.660) Pero la normativa vigente, contempla también ciertos supuestos que son de carácter optativo. En algunos casos, la ausencia de remuneración devengada, no impide la continuación de la cobertura si el trabajador optare por mantener dicha obra social, para lo cual deberá ingresar a aquel efector el importe de los aportes y contribuciones que se habrían devengado, si la prestación laboral se hubiere cumplido en el lapso considerado. Vale señalar que la enumeración de dichos supuestos no es taxativa, ya que la autoridad de aplicación, se encuentra facultada para incorporar otros supuestos no contemplados por la ley, así como también las condiciones en las cuales subsistirá el derecho al goce de dichas prestaciones derivadas de los hechos ocurridos durante el periodo en el cual el trabajador o su grupo familiar primario revestían el carácter de beneficiarios de dicho sistema. A la luz de lo narrado, podrá advertirse que la normativa actual permitirá sea cual fuere la circunstancia del trabajador en relación a la conservación de su empleo, que el familiar con PCD pueda seguir rehabilitándose, tratándose y en definitiva ser atendido por aquellos profesionales que dirigen desde tiempo el proceso de recuperación de su salud integral. Por ello, vuelvo como siempre a invitarlos a "Ejercer sus Derechos porque su ejercicio no constituye meros privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

