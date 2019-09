P U B L I C







Hoy vivimos apurados, a veces tenemos la sensación que algunas cosas, o casi todas, eran para ayer, en esta época que se precia de ser tiempos de mucha tecnología y avances en distintos campos, muy entendibles y necesarios, me atrevo a opinar que son imprescindibles; porque si no hay descubrimientos, nuevas técnicas, avances de parte de los científicos, educadores, médicos, ingenieros e incluyendo a varios profesiones más, que nos brindan gran parte de su energía, dedicación y conocimientos; algunos de nosotros permaneceríamos estancados en nuestra propia opinión, que por cierto y generalizando, vamos adquiriendo en la escuela de la vida, entendiendo que no llega a ser lo suficientemente avanzada para enfrentar los cambios actuales y los que le sucederán. Periódicamente recurrimos a los descubrimientos de estos estudiosos de avanzada, que nos simplifican la vida cotidiana en todo sentido; que quizás su preparación fue en algún lugar remoto de nuestra patria donde adquirieron tan loables capacitaciones, para el bien del prójimo presente y futuro. Puedo citar un caso muy reciente; un joven argentino que aún sin terminar la escuela secundaria, con unas impresoras 3d, imprimen las manos ortopédicas para niños con dificultades, y las disponen para obsequiar a quien las necesite. ¿cómo se califica esta acción tan meritoria? En todo sentido, como dice "La Biblia", lo más importante y puntual es agradar, amar, respetar a nuestro prójimo como a sí mismo. (Lucas 10:27). (Proverbios 3:29) también expresa; no intenten mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Si hoy todos los argentinos nos pusiéramos de acuerdo, sin banderas políticas y solo prevaleciera el bien generalizado para los que habitamos esta bendita y generosa nación, seguro podríamos poner en práctica lo que Dios afirma en el Evangelio. (Juan 15:7) "si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho" También en (Corintios 15:58) la Palabra de Dios afirma; "así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano" En la Actualidad, Jesús está buscando a los desorientados, a los enfermos, a los quebrantados, para darles otra oportunidad de rehacer sus vidas, a través de profundizar la Fe, escuchar su voz, y renovar los lazos de amistad con de Jesús. (Mateo 11:28) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Actualidad"

Por Rosa Buhalezuk

