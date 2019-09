Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

"Yo conocí a los Seres extraterrestres, personalmente. Son personas que sienten mucho amor por nosotros, son algunos miles de millones de años más evolucionados que nosotros porque nacieron antes que nosotros, su vida celular se formó aproximadamente hace 15.000 millones de años. Y lo que más les duele es nuestra bestialidad racional. A ellos no les sorprende nuestro instinto bestial, agresivo y de supervivencia, algo que es común a todas las especies vivientes del Universo, obviamente en nuestra Tierra, en la fauna, en la flora (sobre todo en la fauna). Al instinto de preservación de la vida lo toleran y eventualmente ayudan a las civilizaciones a corregirlo. En cambio lo que a ellos les da mucha pena, sorpresa y dolor, es nuestra racionalidad bestial. Nosotros gozamos, tenemos orgasmos, disfrutamos al hacernos mal a nosotros y a las especies inferiores a la nuestra y sentimos placer. Matamos por el placer de hacerlo. Nosotros organizamos, planificamos cómo es mejor matarnos unos a otros, con la motivación que nos engaña a nosotros y a los demás que es la de dominar, de oprimir, de conquistar. En realidad esa organización, ese proyecto de conquistar, de dominar, de oprimir, es una coartada que oculta lo que los hombres estamos proyectando realmente: sentir placer, tener orgasmos, como cuando se tiene una relación sexual que crea la vida, nosotros tenemos orgasmos al matar a nuestros pares. Esto es lo que a las civilizaciones les provoca dolor, que los desconcierta y que les hace sentir una pena infinita por nosotros, porque les da un diagnóstico preciso e indiscutible de que somos una especie viviente muy enferma en las sinápsis y en las neuronas del cerebro. Tenemos una enfermedad muy grave, que está en fase de curación, por parte de estas fuerzas interplanetarias. La cura es el amor, la comprensión, el conocimiento de la vida. Pero si no logramos sanar con el libre albedrío, con los indicios que recibimos, con los medicamentos, etc., ellos se verán obligados a eliminarnos. Si para la señora que recibe mensajes esto es satánico, que así sea. Pero es la verdad. Porque nosotros somos una especie que está invadiendo, como un cáncer, e sistema solar y el universo. Si no nos detenemos ellos nos destruirán, por completo. Se llevan a los sanos y del resto no quedará ni siquiera memoria. Porque no es posible... comprendo que hay gente en la sala que me puede decir: ´esto es una amenaza´, si, lo es, podéis llamarla como más os guste, pero es algo inconcebible en el Universo, en la Creación de Dios, que civilizaciones (en este caso la del hombre) sienta placer, orgasmo al matar a su hermano. Es algo que está prohibido. No se puede hacer. Entonces nos han enviado a San José, a la Madre Teresa, a Jesús Cristo, al Padre Pio, a San Francisco, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, etc, etc, y si seguimos sin cambiar procederán con la destrucción de la civilización. ¿He sido claro? Esto ya ocurrió con el Diluvio Universal. Volverá a ocurrir. Y os lo digo en nombre de Dios, no en mi nombre. Volverá a ocurrir ¿por qué jamás hablamos de estos problemas en televisión? ¿por qué nunca se habla?... ¿Para qué sirve este edificio que me horroriza llamado ONU, para qué sirve? Organización de las Naciones Unidas, que preserva los derechos humanos. Pero ¿dónde están los derechos preservados? Pero ¿acaso nadie ve en qué condiciones está África? Este edificio en el que hay 5 Naciones de las 190 existentes que toman las decisiones. Los Estados Unidos, Rusia, Francia, China e Inglaterra. Y todo el resto somos unos estúpidos, hacemos lo que ellos quieren. Lo que os estoy diciendo es la voz de los extraterrestres. Tened cuidado terrestres, estáis caminando por el filo de la navaja, cuando nuestro Señor, que se llama Cristo, nos dará la orden de que nos llevemos a la buena gente... por lo tanto puedes estar tranquilo, amigo, porque te llevarán, porque eres una buena persona, y a todo el resto lo destruirán porque somos una enfermedad que invade el Universo.

Pero te doy un ejemplo, tenemos que hablar de lógica, se que hace daño, pero tenemos que ser honestos. Imaginemos que hoy estamos en el año 4500, dentro de 2500 años, quiere decir que habrá habido un avance impresionante ¿no es así? Pero nosotros aún no nos hemos curado de la enfermedad de hacer daño y sentir placer y podemos viajar por el Universo ¿acaso no estaríamos poniendo en peligro a otras civilizaciones? ¿Acaso no descenderemos con nuestras astronaves y al ver a cuatro mujeres hermosas, de color que nos gusten diremos: ´Si, hermoso, matémoslas a todas´? Esto somos nosotros. Es lo que somos, si no lo admitimos somos unos cobardes. Por lo tanto la Ley del Universo nos dice ´tenéis que cambiar, tenéis que cambiar´. Si nosotros no queremos cambiar la Lay del Universo nos cambiará. Si me llegáis a demostrar lo contrario estoy dispuesto al debate. Por lo tanto mis hermanos extraterrestres son ángeles, bienaventurados aquellos que tengan un encuentro con ellos".

