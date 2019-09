Publicidad Difícilmente alguien que tenga una mínima relación con los viajes no haya escuchado hablar de Club Mediterranée, esta compañía francesa que inicia actividades en la década del 50 y es la creadora del régimen All Inclusive, donde comidas, bebidas y entretenimiento se encuentran incluidos. El primer hotel de la cadena se inaugura en el año 1.950 en las Baleares, y el éxito es tan rotundo que da pie a una catarata de inauguraciones de nuevos complejos en los 5 continentes durante las siguientes décadas. Sin dudas nace de la utopía de crear un lugar donde las personas pudieran descansar y conectarse con la naturaleza, el deporte y la compañía de personas provenientes de diversos destinos, sin la preocupación de estar detrás de la gastronomía; liberándolos de ese problema y consintiéndolos para intentar así redescubrirse y volver a los placeres básicos. Los G. O (Gentil Organisateur por si siglas en francés) aparecieron por primera vez en los Club Med y son los iniciadores de lo que hoy llamamos departamento de entretenimiento en cualquier All Inclusive que visitemos. Aproximadamente 14.000 G.O están a disposición de la cadena. Esto es uno de los valores agregados fuertes del menú, donde las actividades coordinadas van desde tiro al arco, kayak, trapecio (la escuela de circo es una originalidad de la marca, que de hecho trabajan en muchos proyectos con Cirque du Soleil), ski en los Med de montaña, espectáculos diurnos y nocturnos, orientado a adultos o a menores. Todos y cada uno de los 80 resorts Club Med son lugares excepcionales ubicados en paisajes de una belleza extraordinaria. La última novedad son las villas eco-nature de la isla de Finolhu, en las Maldivas, donde la estructura de madera se combina discretamente con el azul de las aguas cristalinas del Océano Índico. Med dispone de varias gamas entre sus complejos: en los Resorts Confort 3 Tridentes lo esencial del todo incluido por Club Med está presente en todo momento: un gran abanico de cómodos alojamientos, una amplia gama de actividades y grandes buffets de gastronomía local. Los Resorts Confort, que con un ambiente distendido y acogedor cautivará a las parejas, grupos de amigos o familias. Los Resorts Premium 4 Tridentes, con más elegancia y refinamiento, ofrecen desde comidas gourmet hasta prestigiosos spas, ese adicional especial para que vivan una experiencia inolvidable. Por último los Exclusive Collection son espacios de 5 Tridentes con habitaciones espaciosas y de diseño, servicios personalizados, villas y chalets de lujo, sitios que los enamorarán del bienestar y refinamiento. Si prestan atención, el logo de Club Med es un tridente de Neptuno, donde en lugar de estrellas usan los 3, 4 o 5 puntas en los tridentes. La cadena dispone de 3 Clubes de playa en Brasil, como también presencia en República Dominicana, México, Turcos y Caicos, Bahamas, por nombrar solo algunos destinos de nuestro continente. Sin dudas, las opciones más accesibles están orientadas a un producto de parejas o familias y es acá donde queremos fundamentarlo un poco mejor. Por un lado los menores de 4 años son hospedados sin costo por la cadena. Si la preocupación de los padres radica en ir o no con niños muy pequeños, sepan que existen actividades para los menores desde los 4 meses hasta los 17 años, dando esto intimidad y tranquilidad a sus padres. El servicio de baby-sitting está disponible de día y de noche y además los G. O estarán encargados de entretenerlos, ya sea intentando hacerlos parar por primera vez en una tabla de surf, enseñándoles a tirar con arco y flecha o con actividades recreativas más espontáneas. Actualmente la cadena proyecta construir el primer Resort en Argentina, probablemente en la zona de los lagos de la Patagonia, donde vienen celebrándose encuentros con los ejecutivos de la empresa para intentar desembarcar con un resort de nieve y lago que esté activo al menos 11 meses al año. Es interesante considerar el sistema de financiación de Club Med, donde varias tarjetas y bancos participan para facilitar la realización del viaje. Cuando lo clásico recibe originalidad, sofisticación y el entorno es idílico, difícilmente habrán reproches a uno mismo por haber elegido esta opción. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Club Med

Por Lic. Guillermo Ceballos

