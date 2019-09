Desde las 12.00, el Auriazul vuelve a presentarse como local, en busca de la recuperación de la derrota sufrida ante Centro Español el pasado domingo. Ángel Ramón y Kevin Redondo vuelven a estar a disposición y jugarán desde el arranque. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá hoy a Defensores de Cambaceres en un partido que comenzará a las 12.00 del mediodía y que se jugará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Carlos Petrussa. Para el Auriazul será la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida el pasado domingo como visitante ante Centro Español y, a la vez, de ratificar la muy buena imagen que dejó en su última presentación en Campana, en la victoria 3-1 sobre Juventud Unida. Hasta el momento, los dirigidos por Carlos Pereyra acumulan 3 puntos gracias a ese triunfo, dado que en la fecha inaugural habían caído frente a Deportivo Paraguayo. Por su parte, el conjunto de Ensenada cuenta con 4 unidades, todas logradas en condición de local: victoria 2-0 sobre Argentino de Rosario y empate 2-2 con Yupanqui. En cambio, en su única salida del campeonato, perdió 2-0 con Atlas en General Rodríguez. "Puerto Nuevo tiene que salir a ser dominador de principio a fin como lo fue contra Juventud Unida. Así seguramente tengamos muchas chances de dejar los tres puntos en casa, que es lo que más queremos y necesitamos", señaló Ignacio Díaz Peyorous, el arquero Portuario, en diálogo con el sitio SoloAscenso. Para este encuentro frente a Defensores de Cambaceres como local, "Jetín" Pereyra vuelve a disponer de dos soldados de la casa: Ángel "Noni" Ramón se recuperó de la lesión (esguince de rodilla) que sufrió en la semana previa al debut con Deportivo Paraguayo, mientras que Kevin Redondo finalmente cumplió con la sanción que arrastraba de la pasada temporada. Y ambos serán titulares hoy: Ramón jugará como lateral por izquierda en lugar de Nahuel Gerez, mientras que Redondo ingresará en el mediocampo en reemplazo de Colombano. En cambio, el centrodelantero Brian Fassone todavía no está rehabilitado de su lesión y seguirá fuera de los convocados. Así, la formación titular de Puerto Nuevo para este mediodía será: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Ángel Ramón; Kevin Redondo; Emanuel Russo, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Nazareno Gómez. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Esteban Huarte, Enzo Moreno y Rodrigo Fleitas. LINIERS, SIN INVICTO Ayer, en la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Apertura, Liniers cayó 2-1 en su visita a Argentino de Rosario y perdió su andar perfecto, luego de las tres victorias consecutivas con las que inició el campeonato. Por su parte, el Salaíto fue la contracara: pudo ganar por primera vez en la temporada después de haber sufrido tres derrotas en las primeras tres fechas. En el otro partido disputado ayer, Juventud Unida le ganó 1-0 a Muñiz en el clásico de San Miguel y, de esa manera, llegó a los 9 puntos y también quedó ahora en lo más alto de la tabla junto a Liniers (que perdió ayer), Atlas y Sportivo Barracas (que juegan hoy entre sí). La fecha se había abierto el viernes con el triunfo de Centro Español por 3-0 sobre Deportivo Paraguayo y continuará hoy con tres partidos: Atlas vs Sportivo Barracas (11.00), Atlético Lugano vs Central Ballester (11.00) y Puerto Nuevo vs Defensores de Cambaceres (12.00). Mañana, en tanto, se medirán: Yupanqui vs Claypole (15.30).

MARIANO FILIOSI, LA CARTA DE DESEQUILIBRIO DE PUERTO NUEVO EN LOS ÚLTIMOS METROS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 4. Hasta el momento, Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres jugaron 3 partidos, con 2 victorias para el conjunto Rojo (ambas en Ensenada) y una para el elenco Portuario, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. GOLEADORES DE PUERTO NUEVO (4): Santiago Correa (2), Juan Osvaldo Argés (1) y Nazareno Gómez (1). GOLEADORES DE DEF. DE CAMBACERES (6): Gómez (1), Vera (1), Mariano Romero (1), Facundo Garzino (1), Fabián Maidana (1) y Mauro Dubini (1) EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL El sábado 15 de septiembre de 2018, por la 3ª fecha del campeonato 2018/19 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 como local. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Mauricio Ruiz (Nahuel Banegas), Carlos Tapia, Enzo Moreno (Nicolás Colombano); y Diego Pertossi (Cristian Rodríguez). DT: Carlos Pereyra - Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Eliseo Aguirre, Brian Figueroa y Tomás Solís. DEFENSORES DE CAMBACERES (0): Sergio Meli; Enzo Caroccia, Octavio De Virgilio, Maxi Negrette, Julián Torres (Tomás Squie); Facundo Garzino (Braian Jones), Brian Asteazarán, Brian Martínez, Mariano Romero; Leandro Ledesma (Fabián Maidana) y Lautaro Palacios. DT: César González. SUPLENTES: Thaiel Alegre, Mario Vega, Agustín Durán y Alejandro Viotti. GOLES: PT 42m Santiago Correa (PN). ST 7m Santiago Correa (PN) –de penal-. EXPULSADO: ST 28m Tomás Squie (DC). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira. ADELANTO #PuertoNuevo Sufrió una dura derrota como local: 5-1 vs Defensores de Cambaceres. La expulsión de Cuenos a los 3m por último recurso condicionó el juego. Emanuel Russo (foto) marcó el transitorio 1-1 en el PT. El ST fue todo del Rojo, que tuvo más resto y espacios. pic.twitter.com/3PHL5y7a8W — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 29, 2019

Primera D:

Puerto Nuevo recibe hoy a Defensores de Cambaceres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: