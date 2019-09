Juegan desde las 15.00 en Agronomía. Las Auriazules buscarán su segunda victoria de la temporada ante un rival que goleó en sus primeras dos presentaciones.

Por la tercera fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Comunicaciones en un partido que se disputará desde las 15.00 en Agronomía.

Las Auriazules llegan a este compromiso después de vencer 3-1 como locales a Defensa y Justicia, logrando así revertir el debut con derrota 4 a 3 ante Lima FC. Por su parte, las Carteras ganaron sus dos partidos por amplio margen: 5 a 1 a Camioneros como locales y 3 a 0 a Argentino de Rosario como visitantes.

El último antecedente entre ambas escuadras fue el domingo 26 de mayo en Campana, fecha en el que el equipo de Agronomía goleó 4 a 0 a las Portuarias con tantos de Paula Balmaceda, Celeste Garay y Iara Grobly en dos oportunidades.

Esta tercera fecha de la Primera B se completa son los siguientes encuentros: Deportivo Merlo vs. Luján, All Boys vs. Alte. Brown, Deportivo Español vs. Camioneros, Deportivo Armenio vs. Argentino de Rosario, Defensa y Justicia vs. Argentino de Quilmes, Lima F.C. vs. Atlanta, Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de Buenos Aires, Banfield vs. Ferro Carril Oeste, Liniers vs. Deportivo Morón y Atlas vs. Argentinos Juniors.