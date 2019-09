PROVINCIAL: EL CCC YA TIENE FIXTURE El primer equipo de Ciudad de Campana se encuentra en plena preparación para el próximo Torneo Provincial de Clubes, en busca del ascenso al Federal. Y en ese sentido ya disputó amistosos frente a Atlético Pilar y Lanús, al tiempo que conoció el fixture que deberá afrontar por la Zona Norte "B". El debut será el 11 de octubre como visitante frente a Social Alejandro Korn; luego, en la primera rueda de esta primera fase, jugará frente a Sportivo Pilar (local), Atenas de La Plata (local), Belgrano de San Nicolás (visitante) y en el partido interzonal a Independiente de Zárate (visitante). En la segunda rueda, que comenzará el 15 de noviembre y terminará el 13 de diciembre, se invertirán las localías. Después de dominar claramente durante tres cuartos a Atlético Baradero, terminó perdiendo 96-88 como local por un magro parcial en los últimos 10 minutos. En la próxima fecha queda libre. Ciudad de Campana no se inscribió en el certamen. Concluido el Torneo Oficial 2019 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), los últimos meses del año son momento del Torneo Clausura, un certamen que ha ido perdiendo jerarquía por la gran participación de clubes de la ABZC en el Torneo Provincial (Ciudad de Campana, Sportivo Pilar e Independiente de Zárate) y el Federal (Zárate Basket, Atlético Pilar, Presidente Derqui y Sportivo Escobar). Así, muchos clubes deciden directamente no presentar equipos en el Clausura (el CCC es uno de ellos) o, en todo caso, hacerlo con planteles alternativos. En esta oportunidad, el Torneo cuenta con 13 inscriptos que fueron divididos en tres zonas: Naútico San Pedro, Tempestad de San Antonio de Areco, Defensores Unidos y Náutico Zárate integran la Zona A; Campana Boat Club, Atlético Baradero, Honor y Patria de Capilla del Señor, Independiente de Zárate y Central Buenos Aires, la Zona B; y Unión de Del Viso, Independiente de Escobar, Porteño de General Rodríguez e Ingeniero Raver de Los Cardales, la Zona C. Culminada la fase regular, los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a los Cuartos de Final y allí, en series al mejor de tres juegos, se definirá qué equipos avanzan al Final Four que determinará al campeón. Y como la Zona B debe jugar dos fechas más que el resto en la primera fase comenzó antes. Así, el jueves por la noche se inició este Torneo Clausura con la victoria de Honor y Patria por 87-64 sobre Central Buenos Aires. Mientras que el viernes por la noche, en el cierre de la primera fecha de la Zona B, el Campana Boat Club cayó 96-88 como local frente a Atlético Baradero. Fue una derrota que terminó siendo sorpresiva para el Remero, dado que a lo largo de los primeros tres cuartos dominó el marcador con claridad: sacó 13 puntos de ventaja en el período inicial y llegó a los últimos diez minutos con una diferencia de 17 en el tablero (ganaba 70-53, con buenos pasajes de Bruno Santini y Tomás Irisarri). Sin embargo, en ese último cuarto aflojó en defensa, cometió muchas faltas y no sólo se complicó en el trámite y el tanteador, sino que terminó perdiendo el juego después de permitir que Atlético Baradero marque 43 puntos en ese parcial final. Matías Potes (24 puntos), Martín Moro (23) y Julián Méndez (21) fueron las figuras del visitante. El próximo fin de semana habrá acción en las tres zonas de este Torneo Clausura, aunque no para el CBC, que quedará libre en la Zona B, por lo que recién volverá a jugar el 11 de octubre, cuando enfrente como visitante a Honor y Patria en Capilla del Señor. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (88): Santiago Michelotti (0), Guido Cadelli (16), Francisco Irisarri (2), Leandro Fink (10) e Ivo Cajide (11) (FI) Tomás Irisarri (15), Bruno Santini (20), Mateo Somoza (4), Facundo López (4) y Ezequiel Ferreira (6). DT: Gustavo Godoy. ATLÉTICO BARADERO (96): Martín Moro (23), Guido Torrano (0), Matías Potes (24), Lorenzo Rezzolino (14) y Esteban Bechtholt (1) (FI) Martín Cossi (3) y Julián Méndez (21). DT: Ezequiel Martínez. PARCIALES: 22-9 / 27-24 (49-33) / 21-20 (70-53) / 18-43 (88-96). JUECES: Martín Montaldo y Sebastián Verón. GIMNASIO: Campana Boat Club.



BRUNO SANTINI, CON 20 PUNTOS, FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CBC.

#Básquet En su debut en el Clausura ABZC, Boat Club cayó 96-88 como local ante Atlético Baradero, luego de un último parcial para el olvido (perdió 43-18 el cuarto período). Bruno Santini, con 20 puntos, fue el goleador del Remero. pic.twitter.com/B5ENKOsNgq — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 28, 2019

Básquet:

Boat Club debutó con derrota en el Clausura de la ABZC

