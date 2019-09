P U B L I C



El pasado fin de semana, los Tricolores estuvieron compitiendo en Mar del Plata, mientras que los Sub 17 del Botes lo hicieron en Santa Fe. El básquet juvenil de nuestra ciudad salió a la ruta el pasado fin de semana: las divisiones formativas del Club Ciudad de Campana compitieron en Mar del Plata, mientras que el Sub 17 del Campana Boat Club lo hizo en Santa Fe. Los Tricolores tuvieron un gran desempeño en el tradicional torneo de "La Feliz" organizado por CAP Eventos (Club Atlético Peñarol), donde presentaron todas sus categorías, a excepción de los Sub 19 (incluso viajaron los Mini y Pre-Mini). En cuanto a la competencia, desarrollada en el microestadio Domingo Robles, los Sub 13 finalizaron en el tercer puesto; los Sub 15 perdieron la final ante Defensor Sporting Azul y fueron subcampeones; mientras que los Sub 17 sí pudieron subirse a lo más alto del podio al vencer 86-54 en la final a Arquitectura de Mar del Plata. Por su parte, el equipo Sub 17 del Campana Boat Club participó el pasado fin de semana de un certamen organizado por el histórico Sport Club de Cañada de Gómez, donde compitieron frente a clubes de la misma provincia de Santa Fe y Córdoba.

Básquet:

Las categorías formativas del CCC y el CBC salieron a la ruta

