Los Celestes siguen a la búsqueda de su primer triunfo del certamen. Juegan desde las 16.00. Hoy se disputa la octava fecha de la segunda rueda de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano masculino que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires. En ese marco, el Campana Boat Club recibirá en su cancha "Héctor Tallón" a Buenos Aires Christian School, equipo que en la primera rueda se impuso por 4 a 0. Hasta el momento, los Celestes solo han podido cosechar dos empates en 16 presentaciones y por ello comparten el último puesto junto a Racing Club de Avellaneda. Por su parte, BACS está 6° en la tabla 28 puntos (récord de 9-1-6) y necesita ganar para no perderle pisada a Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora, que está 5 puntos por encima, pero con un partido jugado más. Los restantes partidos de la fecha serán: Santa Bárbara "B" vs. S.A.G.L.Z., MDQ 06 vs. E.F.I. Lobos, S.I.T.A.S. vs. Club San Fernando "B" y Ducilo "B" vs. Racing Club.

Hóckey sobre Césped:

Los Varones del CBC reciben a Buenos Aires Christian School

