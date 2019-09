Rincón Tuerca

P U B L I C





FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo desarrolla este fin de semana otra carrera del presente campeonato con el Gran Premio de Rusia. Televisa Fox Sport. SUMARSE: Finalmente los Benitez pudieron terminar su chasis para sumarse a la categoría que fiscaliza FEDENOR y retomaron la actividad en la alta competencia con un producto armado en su taller y en familia. CABALA: La idea de volver al TC Regional sigue vigente en el piloto zarateño donde trabaja en el armado de su auto pensando en la próxima temporada y como cábala no desea que se sepa hasta que el auto este listo. CONCRETAR: Juan Santillan acaba de venir de correr con su camioneta junto a los jeeps que conforman la categoría donde pudo concretar la posibilidad de comenzar a transitar una vez mas como el mismo lo deseaba y con la tranquilidad que su vehículo funcionó muy bien. TURISMO NACIONAL: La categoría más federal desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de autos en el autódromo de Viedma. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. TRIUNFO: El que logró una vez mas el joven piloto de karting Gastón Iglesias en el kartódromo Argentino en la categoría Pako en la clase Super Pako para continuar sumando puntos para el campeonato. DECISION: Aunque en lo deportivo está en un gran momento Marcos Garrido no pudo correr en motocross el pasado fin de semana por una decisión de mamá Georgina al entender que a la hora de estudiar nuestro personaje está en un mal momento. Que no cunda el pánico! PADECER: Ante lo ocurrido su hermano Julián perdió la posibilidad de correr en motocross por el enojo maternal y padeció los inconvenientes de Marcos lo que frustró su participación en carrera. Dicen que ni papá Juan se animó a negociar. TOPE RACE: En el autódromo de 9 de Julio la categoría encara este fin de semana otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. TRABAJANDO: En el galpón siguen trabajando en la cupecita para volver a participar en la provincia de Santa Fe donde la dinastía De Biase se prepara contando una vez mas con Andres Rivero como navegante. AVZ: En el autódromo platense la categoría desarrolla otra carrera del campeonato utilizando el circuito mas chico en este fin de semana con su habitual parque de autos. DESARROLLO: La llegada de Lincon Sport Grups a la categoría mas importante de nuestro país está en pleno desarrollo con base en San Nicolás con Bruno Armellini como uno de los responsables del armado de los autos. RELATOR: La obra de teatro en el reconocido y exitoso teatro "La Rosa" venía desarrollándose con alto nivel hasta que apareció una voz en off de la boca de Alejandro Gabriel Fiore que paralizó al público en sus butacas con un silencio hasta llamativo ante las frases del relator de fútbol en su nueva incursión. Habrá dicho grítelo carajo?!! KARTING: En el kartódromo de Mar del Plata se viene desarrollando desde el jueves la segunda fecha del campeonato argentino para sus cuatro clases que finaliza en el día. DEBUT: En la familia todos aseguran que el próximo seis de octubre llega al mercado local el debut de un nuevo piloto para nuestro automovilismo de la mano de Santiago Acuña que se presentará en el kartódromo de Zárate en la categoría Kart Plus. Lo tenían a Santiaguito??! CEDER: Como su amigo Diego Fangio rompió su auto en la ultima carrera tras un choque que terminó por dejar como saldo que no sirve mas le cedió el suyo dado que viene peleando el campeonato y Silvestre Gallo se quedó de a pie. ARMAR: Semejante actitud sorprendió mucho pero Don Silvestre quiere que lo corra hasta fin de año y mientras esto sucede va a armar un Fiat 128 para la próxima temporada en la misma categoría. RESPONSABILIDAD: Sin duda que Silvestre Gallo tendrá en sus manos una linda responsabilidad de cara al futuro con este Fiat 128 que utlizó en su momento el recordado y querido José Caubet con tanta afinidad para toda la familia. ARMARLO: Por el momento el auto se encuentra en el galpón de Angel Gasperini y a partir de ahora comenzarán los trabajos en el mismo donde Gallo quiere armarlo con todo ese potencial que tanto mostró su suegro en competencia. TOPE RACE SERIES: La categoría llega al autódromo 9 de Julio para realizar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. VENDER: Los autos que fueran en vida de Emilio Gobetto están a la venta tanto la Chevy de la GTB del Regional como la cupecita del TC Bonaerense se encuentran en el taller de los hermanos Caggiano en la ciudad de José C. Paz. CAMBIAR: Guillermo Fernandez decidió cambiar de categoría como ya contamos en esta sección y ahora involucrado en la que fiscaliza Fedenor junto a su hijo irán una carrera cada uno con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. Y Canapino? MANIOBRAS: Parece que a la hora de manejar al robusto motorista de karting con su camioneta suele realizar maniobras peligrosas para asustar a quienes se le cruzan y esta muy cerca de cometer algún error dado que son muy limitadas sus condiciones de conductor cuando en la calle Maipú ingresa su vehículo en el galpón. Qué bochorno!! FEDENOR: Toda la categoría que fiscaliza están este fin de semana desarrollando su actividad en el autódromo Costanero de Arrecifes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GORRA: Mas arriba hicimos mención de la participación de Don Fiore en el Centro Cultural La Rosa donde resultó positivo a la hora de juntar dinero porque era a la gorra y utilizaron la de Sandro. La gente que es mala y comenta!! RETOMAR: Todo apuntaba a correr en la provincia de Entre Rios para Pablo Savastano pero de repente apareció una posibilidad de retomar la categoría Alma y allí estará con su Fiat Uno en la Clase Dos este fin de semana con elementos que le prestó su primo para tal emprendimiento. Los presupuestos todo lo pueden. BINGO: El que está realizando el próximo 6 de octubre Damian Toledo en el centro de los jubilados para recaudar pensando en la próxima competencia. El hueso dijo que habrá importantes premios. TOPE RACE JUNIORS: El autódromo de 9 de Julio fue el elegido para este fin de semana donde la categoría desarrolla otea carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. GANADORES: La categoría Kart Plus viene de desarrollar la séptima fecha del campeonato en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron: Promocional Martín Ibarra, Pre Juniors: Thiago Falivene, Juniors: Gabriel Ramallo, Cajeros A: Sebastián Colombo, Cajeros B: Ariel García. Master C: Facundo Berrini y Potenciada: Juan C. Suarez. GRAN PREMIO: Días a atrás finalizó el Gran Premio histórico tras recorrer 3500 km en el norte argentino a bordo de un Peugeot 404 de la mano de Edgardo Vergani y Victor Sorrentino. CAMBIARON: Los dirigentes del Turismo Zonal Pista cambiaron de fecha su próxima carrera a desarrollarse el venidero 6 de octubre en el autódromo de La Plata para sus dos clases donde está la intención de realizar dos carreras en ese fin de semana. ALMA: En el autódromo de La Plata la categoría llega para desarrollar otra carrera del campeonato donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. BONO: El que está realizando el piloto local Gastón Fernandez que viene corriendo en los chasis del Regional donde con este bono hay importantes premios y para quienes ser parte de esta posibilidad comunicarse con el piloto en cuestión. FESTEJO: Cuando festejó su cumpleaños con sus familiares cuentan que Román Rizzo dejó entrever que volverá a correr en Karting mucho antes de lo esperado haciéndolo como siempre en la categoría Kart Plus. DEFINICIÓN: El chasis en lo de Mariano Novoa ya está listo para tirarlo a la pista en la Clase Tres de Alma con la motorización de Fabián Carranza pero falta la definición por el piloto que representa a la ciudad de Lima que se cree contar con ese Fiat Uno antes que finalice el campeonato en carrera. PRIMER: Este fin de semana llega el debut del primer Fiat Palio en la Clase Tres armado por el ERC Racing de Tato Casares donde el piloto es Nahuel Casares que se decidió hacerlo en la categoría Alma. RECUPERAR: Siguiendo con la categoría Alma el ex campeón Patricio Costello luego del accidente en la carrera anterior se recuperó el auto y con el Fiat 147 vuelve a la Clase Dos este fin de semana. TRIUNFADORES: Viene de hacer otra carrera del campeonato en la categoría Pako y los triunfadores fueron: MN Light: Augusto Rodriguez las dos finales. MNA: Martín Córdoba. MNC: Máximo Evans las dos finales. 110 CC 4T: Julian Viscusi. Promocional: Santiago Bazterrica las dos finales. Super Pako: Gastón Iglesias la primera y Lautaro Lanci la segunda y KF+40: Gustavo Caramello. FIAT 1,4: En el autódromo platense desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato utilizando el circuito mas corto donde están empezando su espectáculo a las 10 hs. ENDURO: La categoría esta realizando otra carrera del presente campeonato en el escenario de Guernica para todas sus clases donde están comenzando con su espectáculo desde las 10 hs. EQUIPO: Gastón Gasperini acaba de armar su equipo para con el Fiat seguir en la categoría 850 CC que fiscaliza Fedenor y para esto tendrá como motorista a Héctor Vaccarezza y en la atención del chasis a cargo de Juan Sbarra. GALLEGO: Esto provocó la recuperación para el automovilismo la vuelta de El Gallego Vaccarezza que curiosamente como en los viejos tiempos atendía ese Fiat azul ahora a manos de un Gasperini pero más joven. ENCONTRAR: La llegada de la primavera mostró a nuestro personaje piloto de karting ubicarse en el campito ese sábado donde salió a mostrarse por el lugar y al regresar fue grande su sorpresa cuando no encontró el mate, el termo, las galletitas, la yerba y hasta la china le llevaron. De no creer!!

