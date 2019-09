Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 29/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 29/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

EMPATÓ BOCA Anoche, en el cierre de la jornada de la octava fecha de la Superliga, Boca Juniors igualó 1-1 con Newells en La Bombonera. El defensor Carlos Izquierdoz abrió la cuenta a los 31 minutos, pero el ingresado Cristian Insaurralde estableció el empate a los 35 del ST. De esta manera, el Xeneize se mantiene como líder con 18 puntos, aunque hoy puede ser superado por Talleres de Córdoba (16), que visita a Independiente en Avellaneda. En tanto, en el partido que abrió la jornada, Arsenal de Sarandí le ganó 3-0 como local a Estudiantes de La Plata y logró su quinta victoria del campeonato. Así, el equipo dirigido por Sergio Rondina suma 15 puntos y se ubica a tres del líder Boca. GANÓ RIVER Con goles de Jorge Carrascal e Ignacio Scocco, River Plate venció ayer 2-0 a Gimnasia de La Plata, llegó a los 14 puntos y quedó a cuatro de Boca. Por su parte, el elenco platense, dirigido por Diego Armando Maradona, sigue hundido en el fondo de la tabla con apenas un punto y cada vez más complicado en los Promedios. Estos fueron los últimos partidos del Xeneize y el Millonario antes del partido de ida de la serie semifinal de la Copa Libertadores que disputarán el martes en el estadio Monumental. SE CIERRA LA FECHA Este domingo se disputarán cinco encuentros de esta octava fecha: Banfield vs San Lorenzo (11.00), Huracán vs Atlético Tucumán (13.15), Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia (15.30), Rosario Central vs Racing Club (17.45) e Independiente vs Talleres (20.00). En tanto, mañana lunes jugarán: Central Córdoba (SdE) vs Godoy Cruz (19.00) y Colón vs Argentinos Jrs (21.10). Respecto a la zona alta de la tabla, Talleres (16 puntos) tiene la posibilidad de quedar como único líder en caso de ganar, mientras que Argentinos (15) puede igualar la línea de Boca. PRIMERA B METRO En la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura, el líder Tristán Suárez fue sorprendido en su casa por San Telmo, que lo venció 2-0 con dos goles de Lucas Farías en los últimos seis minutos. Además, Almirante Brown le ganó 1-0 a Los Andes; Sacachispas venció 1-0 a Flandria; y Deportivo Armenio empató 1-1 con Colegiales. La programación continuará hoy con tres partidos: UAI Urquiza vs San Miguel, Defensores Unidos vs Villa San Carlos y Argentino de Quilmes vs Acassuso (todos a las 15.30). En tanto, mañana jugarán: Fénix vs J.J. Urquiza (15.30). PRIMERA C Deportivo Merlo venció ayer 1-0 a Berazategui, llegó a los 17 puntos y alcanzó a los líderes Real Pilar y Cañuelas. La 10ª fecha del Torneo Apertura continuará hoy con cuatro partidos: San Martín (B) vs Dock Sud, Deportivo Español vs Sportivo Italiano, Ituzaingó vs Argentino de Merlo y Deportivo Laferrere vs Central Córdoba (R). Mañana lunes jugarán: Victoriano Arenas vs Leandro N. Alem y Real Pilar vs Lamadrid. Mientras que el martes cerrarán Luján vs Midland. FÚTBOL FEMENINO La segunda fecha de la Primera A de AFA comenzó ayer con dos partidos. Por un lado, San Lorenzo goleó 4-0 a Gimnasia (LP) y logró su segunda victoria consecutiva; mientras que Racing Club empató 3-3 con Excursionistas. Hoy domingo jugarán: River Plate vs Platense, Defensores de Belgrano vs UAI Urquiza, Independiente vs Lanús y El Porvenir vs Boca Juniors. En tanto, mañana jugarán: Rosario Central vs S.A.T y Huracán vs Villa San Carlos.

