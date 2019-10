P U B L I C



Malena Rodríguez ganó la prueba de Salto en Alto, mientras que Camila Mendoza fue subcampeona en Lucha Libre. El domingo comenzaron las Finales de los Juegos Bonaerenses 2019, como siempre en Mar del Plata, que recibió una vez más a miles de jóvenes de toda la Provincia de Buenos Aires para el cierre de esta tradicional competencia deportiva y cultural. Y después de las primeras dos jornadas, Campana ya cuenta con sus primeras dos medallas: una de oro que llegó desde el Atletismo y una de plata que provino desde la Lucha. La dorada fue conseguida por Malena Lourdes Rodríguez, quien se impuso en la prueba de Salto en Alto categoría Cadetes. La atleta del Club Ciudad de Campana, entrenada por Diego Marquine, estableció una marca de 1,40 metros en una jornada de intensa lluvia sobre "La Feliz". En tanto, la medalla de plata llegó en Lucha Libre: Camila Mendoza fue segunda en la categoría hasta 65 kilogramos femenina. La atleta entrenada por la instructora Ramona Martínez en la Escuela de Iniciación Deportiva que funciona en el barrio San Jacinto, se impuso en sus dos combates de primera ronda ante las representantes de Moreno y Carmen de Patagones. Así accedió a semifinales, instancia en la que superó a la peleadora de Villa Gesell. Finalmente, en el combate por la medalla de oro no pudo ante la representante de Ituzaingó. Además de estas dos medallas, diferentes combinados campanenses iniciaron su camino en Mar del Plata y todos con triunfos: los equipos masculino y femenino de Vóley del Colegio Dante Alighieri; el equipo femenino Sub 14 del Colegio Dante Alighieri; el equipo Sub 16 masculino de Fútbol 11 de la Escuela Media N° 3; el equipo Sub 17 de Básquet de la Escuela Técnica Roberto Rocca; y la pareja femenina de Beach Voley del Colegio Dante Alighieri. LA APERTURA Más de 22 mil bonaerenses participaron el sábado del evento de apertura de la Final de los XXVIII Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, en donde participan jóvenes y personas con discapacidad de los 135 municipios. Durante la Fiesta subieron al escenario destacados deportistas como Fiorella Chiappe Madsen (Atletismo); Mauro Zelayeta (Beach Voley); Mika Levaggi (Atletismo); Agustin Vernice (Canotaje); Hernán Barreto (Atletismo PCD) y Braian Toledo (Jabalina). Para el cierre, los jóvenes bailaron y corearon las canciones de Los Gorros Rojos, Louly, Dakillah y Duki. La etapa Final de los Juegos Bonaerenses se desarrollará hasta el 2 de octubre en Mar del Plata y para esta edición habrá competencia en 56 disciplinas: 31 de Deportes Juveniles; 7 de Deportes PCD; 17 del área de Cultura y 1 de Innovación y Tecnología Educativa (Robótica).



MALENA RODRÍGUEZ EN LO MÁS ALTO DEL PODIO JUNTO A SU ENTRENADOR DIEGO MARQUINE.





CAMILA MENDOZA Y SU MEDALLA DE PLATA JUNTO A SU ENTRENADORA RAMONA MARTINEZ.





LA ATLETA DEL CCC SE IMPUSO EN UNA JORNADA DE MUCHA LLUVIA EN MAR DEL PLATA





EN HANDBALL, EL SUB 14 FEMENINO DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI EMPEZÓ CON TRIUNFO.

