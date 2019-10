Visualizan Ovni sobre Campana

Fue el miércoles pasado, antes del mediodía, desde el puerto de TenarisSiderca, en dirección a Los Cardales.

"Hoy aproximadamente cerca de las 11.30 pude fotografiar este objeto. Estaba estático, de color blanco, alargado en forma de cigarro. Estaba muy alto y en una zona donde habitualmente no pasan los aviones. Me paré y tomé la foto, no se movía, seguí mi camino, los árboles me lo taparon y luego no lo pude volver a localizar", escribió el miércoles pasado Mariano Del Teso en su muro de Facebook.

El experimentado camarógrafo y músico de nuestra ciudad, hoy se encuentra trabajando para una agencia marítima, y la foto la tomó con su teléfono cuando había terminado sus obligaciones laborales en el muelle de TenarisSiderca y se dirigía a pie hacia la portería de la planta metalúrgica.

"Me llamó la atención –comentó a La Auténtica Defensa- varias cosas. Primero, la gran altura, por lo que asumo que sería un objeto muy grande, y que no se movía. Además, era blanco, pero no generaba ningún brillo, a pesar de que el sol estaba a pleno y no había nubes. Y además, su forma más bien rectangular. Fueron unos dos minutos, estaba como en dirección a Los Cardales, pero como iba caminando y lo perdí de vista por unos árboles, cuando volví a mirar al cielo ya no estaba. No puedo decir si se movió, se elevó más aún hasta perderse, o simplemente desapareció".