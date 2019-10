Se trata de un proyecto aprobado durante la última sesión del Concejo Deliberante, en el que se establece una normativa para controlar el estado de los edificios de la ciudad. El problema técnico, es que modifica el actual presupuesto en curso. "Con la proliferación de edificios de propiedad horizontal, Campana necesita de una normativa que reglamente la seguridad, la higiene y la salubridad. Ya tenemos unos antecedentes, por ejemplo, en la 25 de Mayo, en la Rocca, en la Jacob… hay detectadas falta de prevención en seguridad muy importantes, y es necesario que el municipio, ejerciendo el poder de policía, proceda a resguardar a los terceros y a los propios consorcistas", comentó la concejal Rosa Funes (UV Más Campana). La impulsora del proyecto, señaló también: "Si hay grietas en balcones, si hay fallas en cuanto a la prevención efectiva contra incendios, planes de evacuación. Hay una serie de dispositivos que deben preverse para que los edificios sean seguros. De hecho, entiendo que la mayoría no tiene salida de emergencia". Una ordenanza similar ya fue vetada el año pasado por el Intendente Abella. El problema técnico es que, al proponer la creación de una partida específica para implementarla, modifica el presupuesto en curso, lo cual es potestad del Ejecutivo. "Por eso, durante la sesión, propuse la modificación para que sea de aplicación efectiva a partir del 1 de enero del año que viene. La idea no es modificarle el presupuesto al Intendente, ni mucho menos. Más bien se trata visibilizar un vacío legal. Por eso le pido que reflexione, no vuelva a vetar esta ordenanza. Estamos frente a un problema que en cualquier momento nos puede estallar en las manos y lo vamos a lamentar todos", concluyó Funes.

Funes le pidió a Abella que reflexione y no vete su Ordenanza

