La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/oct/2019 Correo de Lectores:

Contenedor de basura

Por Arturo Remedi







Señor director de La Auténtica Defensa Le escribo para comentarle que el contenedor de basura de la Pizzería Kentucky, a punto de inaugurarse, fue colocado frente al Profesorado Nº 15 (esquina de 9 de Julio y Bv Dellepiane) y no donde corresponde, sobre la vereda de la Pizzería. No podemos desplazarlo ya que está asegurado con cadena y candado a la columna de iluminación de la foto. Tampoco hay gente por las mañanas en la Pizzería para reclamar por esto. Corresponde que ese contenedor de basura de uso exclusivo de Kentucky cómo está indicado en el, esté sobre la vereda de la Pizzería y no en la entrada lateral del Profesorado y de su radio, la FM del 15, 96.1 Mhz Gracias saludos. Arturo Remedi DNI 11386480



