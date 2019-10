La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/oct/2019 Campana se sumó a la XVII Maratón de Lectura







La actividad fue impulsada por la Fundación Leer, cuya principal finalidad es promover el hábito entre las nuevas generaciones. El Colegio San Roque, el C.E.A. de Adultos y la Escuela Nº13 de San Felipe recorrieron las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal. "Más allá de la tecnología, es muy importante no perder la conexión con el libro y la hoja papel", expresó la jefa de gabinete Mariela Schvartz. El viernes pasado los libros fueron los grandes protagonistas de la jornada. Más de 20.000 instituciones de unas 3.500 localidades se unieron a la XVII Maratón de Lectura impulsada por la Fundación Leer, cuya principal finalidad es promover el hábito entre las nuevas generaciones. Con el lema "Leer para otros es llevar más lejos la lectura", Campana se sumó y diferentes grupos de alumnos visitaron la renovada Biblioteca Pública Municipal ubicada en Avenida Varela 750. "No coincido con la palabra maratón, ya que no es ninguna carrera, pero si el término maratón como la serie que dura todo un día. La idea es, por un día, dejar de lado las actividades diarias y tomarnos ese día para leer y en papel", explicó Milva López Pereyra, directora de Educación a La Auténtica Defensa y agregó "tuvimos un éxito tremendo, no esperábamos tantos chicos". Presente entre los chicos que leían, sacando fotos, se encontraba Mónica Enriques, bibliotecaria de la escuela San Roque que en diálogo con nuestro medio resaltó esta actividad y expresó "es la primera vez que vengo y estuve muy curiosa viendo cómo ordenaron los libros. Uno cuando entra a la biblioteca te cambia el mundo es como que los libros te llaman". Luego definió "la lectura te enseña a pensar, volar, soñar, todo. Hay que leer y estar siempre vigente en ese estado de aprendizaje constante". La escritora campanense Beatriz Valerio compartió lecturas con los jóvenes y en diálogo con La Auténtica Defensa señaló la sorpresa que "los chicos leen en sus casas libros de papel, no en lo digital y eso es muy importante porque leer abre puertas". Por su parte Mariela Schvartz, jefa de Gabinete ponderó esta actividad. "Verlos conectados con la lectura es para nosotros sumamente satisfactorio. Más allá de la tecnología, es muy importante no perder la conexión con el libro y la hoja papel. Los directivos y docentes tienen que transmitir la importancia de la lectura dentro de la institución y los padres desde su casa". También resaltó las comodidades de la biblioteca; "tienen todo lo necesario para que cualquier lector pueda disfrutar de ese momento sagrado que es zambullirse en el interior de un libro". La jefa de Educación sintetizó, "los chicos han disfrutado de esta actividad y me he quedado encantada del comportamiento. Están en contacto con los libros que ellos quieren y tienen este espacio que por más cortito que sea siembra la semilla de leer por placer". Aprender más allá de la edad Nancy Bianchi, jefa de PAMI local es a su vez profesora de la Educación primaria de adultos CEA º701 de San Felipe y también acompañó la actividad; "en los adultos es maravilloso como ellos van adquiriendo el proceso de lectoescritura que no es nada fácil, el interés de ellos no es el mismo que el de los chicos" y agregó "no conocían el lugar y poder darles a ellos esta oportunidad es maravilloso". En referencia a la labor diaria expresó "la educación de adultos de primaria es colocarse desde otro lugar tienen historias de vida, tienen trayectorias educativas truncadas. El venir todos los días a la escuela es un sacrificio y alentarlos aún más. Es un aprendizaje de ellos y nosotros permanente". En síntesis de la jornada comentó "no hay nada mejor que el libro que poderlo tocar, lo dejas, lo volves a agarrar, olerlo. No es solamente lo que encontras dentro del libro sino las figuras que hay, poder escribirlo. El libro es algo tan valioso que no debemos dejar de olvidar y valorar día a día". Mariana asiste al C.E.A. hace un año y mostró su alegría de estar con su hija Jazmín de siete años participando de la actividad. "Es la primera vez que venimos, estamos muy contentos porque hay mucha variedad de cosas para leer, voy a volver".

LA JEFA DE GABINETE MARIELA SCHVARTZ SE SUMÓ A LEER CON LOS ALUMNOS La Cárcel también se adhirió Recorriendo las instalaciones estaba Mónica Maza quien trabaja en la Unidad Nº41 del Servicio Penitenciario Bonaerense de nuestra localidad y comentó "esta actividad es importante porque ellos pueden elegir. No es solamente lo que uno les puede enseñar como contenido sino lo que ellos quieren realmente leer". En la Unidad 41 y junto con la 21 se armó un mesón lleno de libros, "ellos tenían que leer pero no lo hicieron porque leyeron los libros nuevos. Le dimos la libertad para que hagan eso. Vamos a repetir esta actividad todos los meses, como un hábito".

