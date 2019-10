P U B L I C



Tras la inmerecida derrota ante Chacarita, el entrenador de Villa Dálmine se refirió a la racha negativa en condición de visitante, pero destacando el rendimiento que ha mostrado el equipo. "El camino es éste y vamos a seguir insistiendo", aseguró. PRIMERA NACIONAL El entrenador de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio, se caracteriza por declarar con tranquilidad, con gesto sereno, reafirmando conceptos que son parte de su trabajo. Sin embargo, a la salida de los vestuarios del estadio de Chacarita, luego de la derrota 1-0 ante el Funebrero, su rostro y su tono mostraban, de alguna manera, la bronca por esta mala racha que está atravesando su equipo en condición de visitante, a pesar de los buenos rendimientos que ha tenido el Violeta fuera de Campana. "No es que no cerramos el partido, porque el gol de Chacarita llegó cuando todavía faltaba bastante y cuando nosotros éramos claramente superiores en el trámite. Sí se repitieron algunos detalles (de presentaciones anteriores como visitante), tales como hacer un buen partido y volverte sin nada; y crear más situaciones que el rival y volverte sin nada", comenzó señalando en diálogo con "Fútbol con Estilo", el programa de FM Radio City. "Mientras no dudemos y confiemos en que el camino a transitar es éste, en algún momento este grupo va a tener recompensa. Hacemos lo más difícil: que nos lleguen poco y crear situaciones de gol, siempre tratando de jugar bien. Ante Chacarita creamos prácticamente el doble de situaciones que nuestro rival, y nos vamos con un dolor enorme, por la injusticia del resultado. Pero estoy orgulloso de estos chicos y el trabajo, a la larga, va a pagar. Nosotros tratamos de hacer todo para ganar y a veces no ligás y convertís al arquero rival en figura. Pero el camino es éste y vamos a seguir insistiendo", agregó el entrenador Violeta. En sus dos últimas presentaciones como visitante, el mayor pecado que ha mostrado este Villa Dálmine es no haber facturado las claras situaciones que tuvo tanto en Junín como el pasado sábado en San Martín. "Si sumo lo que hemos generado en condición de visitante, creo que llevamos alrededor de 20 situaciones de gol entre los tres partidos y no hemos podido convertir ninguna. En algún momento el arco se va a abrir. Y cuando se abra, vamos a ser un equipo todavía mejor. No hay que claudicar, considero que este equipo tiene argumentos", señaló Bovaglio al respecto. Finalmente, el DT se refirió al momento anímico del plantel: "Les hablé a los jugadores de resilencia (NdR: En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas). En la adversidad tenemos que sacar fortalezas. Si los jugadores entienden que lo que están haciendo es muy difícil de hacer, creo que a la larga este grupo va a tener la recompensa que merece", cerró. Ayer, Villa Dálmine comenzó a trabajar de cara al partido que tendrá el sábado frente a Brown de Adrogué como local, en el estadio de Mitre y Puccini. Para ese compromiso, el entrenador recuperará al arquero Juan Marcelo Ojeda (cumplió su sanción), pero no podrá contar con el lateral izquierdo Nahuel Banegas, quien fue expulsado por doble amonestación ante Chacarita tras un entrevero con el banco local cuando se terminaba el partido (su lugar podría ser ocupado por Facundo Rizzi o Juan Ignacio Alvacete).

BOVAGLIO EN SAN MARTÍN: "CREAMOS EL DOBLE DE SITUACIONES QUE NUESTRO RIVAL Y NOS VOLVEMOS CON UN DOLOR ENORME POR LA INJUSTICIA DEL RESULTADO" SAN MARTÍN (T) LE GANÓ A TIGRE Ayer culminó la séptima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, que sigue teniendo como único líder a Sarmiento. El elenco de Junín salvó su invicto con un golazo de Sergio Quiroga en el minuto 90 que le permitió igualar 2-2 con Deportivo Riestra. En tanto, ayer, San Martín de Tucumán le dio otro golpe a Tigre en Victoria (1-0, gol de Nicolás Castro) y trepó hasta el segundo lugar, a dos puntos de Sarmiento, pero con un partido menos. Cerrada esta séptima jornada, Villa Dálmine quedó en el 7º puesto con 10 puntos, a cinco de Sarmiento (15) y a dos de Defensores de Belgrano (4º con 12), equipo que hoy sería el último clasificado al Reducido por el segundo ascenso. En tanto, por la Zona 1, a Estudiantes de Buenos Aires se le cortó su andar perfecto: Platense lo venció 2-1 en Caseros. La programación de esta zona continuará hoy con Agropecuario vs Deportivo Morón y se cerrará mañana con Mitre (SdE) vs Barracas Central.

#VillaDálmine Desde su derrota frente a Chacarita como visitante por 2-1 el 22/09/18, disputó 15 partidos fuera de Campana. Y de todos ellos solo ganó uno: el 01/02/19 venció 1-0 a Atlético de Rafaela con gol de Martín Comachi. En los restantes 14 cosechó 4 empates y 10 derrotas. pic.twitter.com/NgCtm4KS58 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 28, 2019

