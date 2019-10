EL TORNEO TIENE DOS LÍDERES El Apertura de la Primera D ya no tiene equipos con puntaje perfecto: Liniers cayó en su visita a Argentino de Rosario, mientras que Atlas y Sportivo Barracas igualaron entre sí y quedaron como únicos punteros del campeonato con 10 unidades. Los resultados de esta cuarta fecha fueron: Deportivo Paraguayo 0-3 Centro Español, Juventud Unida 1-0 Muñiz, Argentino (R) 2-1 Liniers, Atlas 0-0 Sportivo Barracas, Atlético Lugano 0-0 Central Ballester, Puerto Nuevo 1-5 Defensores de Cambaceres y Yupanqui 0-1 Claypole.

A los 5 minutos perdía 1-0 y ya jugaba con un hombre menos. Pero se recuperó, tuvo ímpetu y alcanzó una merecida igualdad en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo se fue quedando sin resto, perdió intensidad y la visita lo castigó con mucha contundencia: fue 5-1 en el Carlos Vallejos. Con atenuantes muy marcados, Puerto Nuevo sufrió el domingo una dura derrota como local al perder 5-1 frente a Defensores de Cambaceres en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera D. De esta manera, el Auriazul sumó su segunda caída consecutiva y se quedó con 3 puntos y una diferencia de gol de -5 que lo ubican hoy en la parte baja de la tabla. Sin embargo, ello no debe ser motivo de confusión: el Portuario ha mostrado en el campo de juego mucho más que lo que indica esa estadística. Es un equipo en formación que cuenta con lapsos de mucha intensidad y buen juego, pero que está pagando hoy por hoy la adaptación a la categoría. Y que el domingo se cruzó ante un rival que supo sacarle provecho tanto al prolijo terreno del Carlos Vallejos como a las ventajas que encontró en el amanecer del partido. Es que todo lo que trabajó Puerto Nuevo en la semana para enfrentar al Rojo de Ensenada se le derrumbó en apenas tres minutos de juego. Porque la primera profundización del visitante, Ferreira recibió un pase filtrado adentro del área, se sacó de encima el achique de Díaz Peyrous y definió rasante ante el cierre de Cuenos, quien se pasó de largo, se resbaló y terminó frenando el balón con la mano prácticamente sobre la línea. Petrussa no dudó: penal y expulsión para el capitán del Auriazul por último recurso. Luego, Marengo convirtió desde los 12 pasos y, así, en apenas 5 minutos del primer tiempo, el Auriazul no solo perdía 1-0, sino que se había quedado con un jugador menos. Por ello, ante la baja de Cuenos, el DT Carlos Pereyra decidió retrasar a Redondo como marcador central y su equipo, que había iniciado el partido con el habitual esquema 4-1-4-1, pasó a jugar 4-4-1, con Gómez como mayor referencia de ataque. Y ese hombre de menos se evidenció, principalmente, en la idea de querer salir jugando prolijo desde el fondo, porque Cambaceres pudo presionarlo y complicarlo cuando el Portuario lo intentó. Sin embargo, el equipo campanense suplió ese jugador menos con actitud e intensidad para dar batalla en los diferentes sectores del campo. Así fue consiguiendo pelotas paradas y llevando peligro hacia el arco defendido por Alegre. Incluso, sobre los 29, Campana estrelló un tiro libre en el ángulo izquierdo del guardameta visitante cuando Puerto Nuevo ya merecía el empate, porque tres minutos antes, un desborde de Filiosi terminó en un centro que Gómez cabeceó muy exigido en buena posición. Finalmente, de tanto ir, el Auriazul llegó al empate a los 32: después de otra pelota parada y algunos rebotes, Russo arremetió en el área chico y empujó el balón al fondo de la red para el 1-1. Después del esfuerzo realizado para alcanzar la igualdad, el conjunto local bajó el ritmo, ya no volvió a tener la intensidad de la primera media hora de juego y, entonces, Cambaceres no sólo empezó a crecer, sino que llegó dos veces con peligro en la parte final del primer tiempo. La visita demostró en ese tramo que también disponía de jugadores de buen pie, que sabía hacer ancho el campo de juego y generó dos centros rasantes que cruzaron el área chica de Díaz Peyrous. En el complemento, en un mediodía de calor y viento, esa tendencia se mantuvo, porque Puerto Nuevo pareció sentir el esfuerzo que hizo en la primera parte. Y porque el Rojo siguió mostrando buena circulación del balón. Además, su DT Casanueva mandó a la cancha a Matías Samaniego, quien terminaría convirtiéndose en una de las figuras del encuentro. La otra, Matías Reali, fue la principal arma de Cambaceres en el arranque del ST, porque recibía abierto por izquierda y con espacios para atacar a Rodríguez. Y de una acción suya llegó el 2-1, luego de una serie de rebote dentro del área y un quedó enorme del tándem Velasco-Ramón que le permitieron a Garzino controla y girar dentro del área chica. Ese tanto desordenó al Portuario, que salió a buscar con más ímpetu que ideas nuevamente el empate. Y así, la visita tuvo todo servido para jugar de contra. A los 19, Samaniego escapó por derecha y tras dos enganches definió bárbaro de zurda, con rosca al segundo palo de Díaz Peyrous. Ese golazo liquidó el pleito, pero no cerró la cuenta: a los 35, de un pelotazo del arquero Alegre, el ingresado Samaniego volvió a quedar cara a cara con Díaz Peyrous y lo sentenció con un toque de emboquillada; y a los 39, Reali recibió abierto por izquierda, enganchó y castigó de derecha con un remate bajo al primer palo. Así se consumó una goleada que dolió mucho en el plantel Auriazul (tras el pitazo final hubo fuertes entredichos entre Díaz Peyrous y Russo), pero que no se puede desligar de aquella infortunada acción que se dio a los 3 minutos de juego y que obligó al equipo de "Jetín" Pereyra a un esfuerzo muy grande ante un rival que demostró tener material para aspirar a cosas grandes en esta temporada. Por eso, Puerto Nuevo tiene que dar vuelta rápidamente la página y poner la cabeza en la visita a Claypole por la próxima fecha de este Torneo Apertura. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Ángel Ramón; Kevin Redondo; Emanuel Russo, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Enzo Moreno, Esteban Huarte y Rodrigo Fleitas. DEFENSORES DE CAMBACERES (5): Tahiel Alegre; Facundo Garzino, Enzo Caroccia, Lautaro Carsetti, Diego Dreer y Juan Manuel Díaz; Emmanuel Marengo, Esteban Coronel y Matías Reali; Leonel García y Nicolás Ferreira. DT: Jorge Casanueva. SUPLENTES: Gonzalo Roncevich, Leonel Caielli, Agustín Durán, Diego Lacerra, Rodolfo Fernández, Matías Samaniego y Fabián Maidana. GOLES: PT 5m Emmanuel Marengo, de penal (DC) y 32m Emanuel Russo (PN). ST 13m Facundo Garzino (DC), 19m y 36m Matías Samaniego (DC) y 40m Matías Reali (DC). CAMBIOS: ST Samaniego x García (DC); 9m Lacerra x Carsetti (DC); 14m Durán x Marengo (DC); 20m Moreno por Rodríguez (PN); 22m Huarte por Ramón (PN) y 26m Fleitas x Gómez (PN). AMONESTADOS: Velasco, Russo y Huarte (PN); Carsetti, Dreer y Reali (DC). EXPULSADO: PT 3m Cuenos (PN) por último recurso. CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Carlos Petrussa.

AGUSTÍN CAMPANA VOLVIÓ A DESTACARSE POR SU MANEJO DE LA PELOTA (FOTO: REVISTA TRIBUNA ROJA)

#PuertoNuevo Sufrió una dura derrota como local: 5-1 vs Defensores de Cambaceres. La expulsión de Cuenos a los 3m por último recurso condicionó el juego. Emanuel Russo (foto) marcó el transitorio 1-1 en el PT. El ST fue todo del Rojo, que tuvo más resto y espacios. pic.twitter.com/3PHL5y7a8W — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 29, 2019

Primera D:

Puerto Nuevo sufrió una dura derrota como local ante Defensores de Cambaceres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: