El único invicto del certamen le ganó 1-0 a Albizola y quedó como único puntero tras el empate sin goles entre Otamendi y Las Campanas. En tanto, en el Grupo A, nuevos triunfos de Defensores de La Esperanza y Mega Juniors, líderes de la zona.

El domingo se disputó la 18ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, una jornada que le dejó saldo positivo a La Josefa, el único invicto del certamen y, ahora, único líder del peleado Grupo B. En tanto, en el A, Mega Juniors, que comparte el liderazgo con Defensores de La Esperanza, se convirtió en el primer clasificado al Hexagonal Final tras su victoria sobre San Cayetano.

GRUPO A

Los dos líderes volvieron a ganar y ratificaron su dominio en esta zona. Defensores de La Esperanza goleó 4-1 a Malvinas con dobletes de Facundo Fernández y Federico Godoy y quedó en lo más alto por diferencia de gol, mientras que Mega Juniors superó 1-0 a Deportivo San Cayetano con un tanto de Diego Romero y ya saborea su clasificación al Hexagonal Final, dado que ya tiene garantizados los tres puntos que le faltan para asegurarla (en la 10ª fecha sumará de a tres por la baja de Río Luján).

Sus perseguidores también sumaron. Deportivo San Felipe se llevó los tres puntos sin jugar por la baja de Deportivo Río Luján, mientras que Lechuga cosechó por duplicado: por la 18ª fecha se adjudicó los puntos por el retiro de Villa Dálmine y, como Juventud Unida quedaba libre en esta jornada, aprovechó para disputar el pendiente de la 17ª, en el que se impuso por 5-2 con una gran tarea de Braian Regini, autor de cuatro goles (el restante lo marcó Jean Franco Mazzei).

De esta manera, Lechuga cosechó seis puntos, llegó a los 27 y se mantiene en la pelea por el tercer lugar que hoy ostenta Deportivo San Felipe, que suma 33, pero con dos partidos más en su haber. En ese sentido, el próximo fin de semana disputarán un encuentro clave cuando se enfrenten entre sí.

La jornada del domingo se completó con la victoria de El Junior, que venció 1-0 a Desamparados FC y así llegó a los 14 puntos.

Los partidos de la próxima fecha, octava de la segunda rueda, serán: Defensores de La Esperanza vs Desamparados FC, Mega Juniors vs El Junior, Deportivo San Felipe vs Lechuga, Malvinas vs Deportivo Río Luján y Juventud Unida vs Villa Dálmine. Libre queda Deportivo San Cayetano.

GRUPO B

En esta 18ª fecha de esta muy peleada zona se cruzaban los cuatro equipos que vienen peleando arriba. Y el gran ganador de la jornada resultó La Josefa: le ganó 1-0 a Albizola con gol de Nicolás González, mantuvo su invicto en el certamen y quedó como único líder gracias al empate en blanco entre Otamendi FC y Atlético Las Campanas.

Con estos resultados, La Josefa llegó a 36 puntos; Otamendi y Las Campanas avanzaron a 34; mientras que Albizola perdió terreno, porque se quedó en 30. Pero los del Km 70 tendrán una buena oportunidad de recuperarlo en la próxima fecha, cuando se enfrenten al Gallito en otro duelo clave para definir las primeras posiciones de este Grupo B.

En los demás encuentros de esta jornada disputada el domingo, Villanueva le ganó 3-0 a Real San Jacinto con doblete de Franco Bonfanti y un gol de Alexis Almirón y se mantiene en la quinta posición. En tanto, Atlético Las Praderas superó 2-1 a Barrio Lubo con tantos de Ezequiel Rodríguez y Joaquín Cantata.

Finalmente, Las Palmas llegó a los 9 puntos gracias a los 3 que sumó por la baja de Puerto Nuevo. Mientras que Leones Azules quedó libre en esta jornada.

La próxima fecha, octava de la segunda rueda, tendrá los siguientes encuentros: Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto, La Josefa vs Barrio Lubo, Otamendi FC vs Albizola FC, Las Palmas vs Atlético Las Campanas y Puerto Nuevo vs Leones Azules. Queda libre Villanueva.