La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/oct/2019 1 de cada 3 mujeres adultas muere por enfermedades cardiovasculares







En nuestro país, la mayoría de las mujeres sostienen que el cáncer, especialmente ginecológico, es el principal problema de salud o la causa primordial de muerte. Sin embargo, 1 de cada 3 mujeres adultas muere por enfermedades cardiovasculares, y son éstas, las primeras razones de muerte en la población adulta, incluyendo a las mujeres. Las enfermedades coronarias afectan tanto a hombres como mujeres, aunque la forma de presentación de la patología y la evolución a corto y largo plazo pueden tener diferencias con los hombres. Las hormonas femeninas tienen un efecto protector sobre las paredes arteriales, y hasta la menopausia el infarto de miocardio es poco frecuente en las mujeres. Es decir, en el caso de las mujeres, el primer infarto se produce 9 años más tarde comparado con los hombres. "Las patologías cardiovasculares en las mujeres representan un riesgo alto del cual la mayoría de ellas no tiene conocimiento, y nuestro objetivo como profesionales es ayudar a modificar esta situación", afirma Ana Salvati (M.N 56877), Presidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología y Jefa del Servicio de Cardiología de la Clínica Modelo de la Localidad de Morón. Los factores de riesgo cardiovascular que predisponen a la aparición de las enfermedades coronarias, como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad abdominal, el sedentarismo, el estrés y los hábitos alimentarios poco saludables son similares para ambos sexos, pero el impacto de ellos es diferente en hombres y mujeres. Por ejemplo, la diabetes y el tabaquismo son mucho más nocivos en las mujeres. Existen también factores de riesgo que son exclusivos de las mujeres, como la diabetes gestacional o la preclampsia o eclampsia padecidos durante el embarazo, ya que no son hechos aislados que culminan con el parto, sino que condicionan un aumento a futuro del riesgo cardiovascular. El aumento del colesterol, el azúcar o la hipertensión arterial no dan síntomas y sólo los detectamos si los buscamos, por lo que el primer paso en esta lucha contra las enfermedades cardiovasculares comienza con los controles médicos periódicos. Al mismo tiempo, debemos adquirir hábitos saludables: Tabaco cero (incluyendo el cigarrillo electrónico); Alimentación adecuada y saludable reduciendo el consumo de sodio en alimentos y bebidas. Incorporación de una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 grupos básicos: vegetales y frutas, carnes y huevos, aceites y grasas, lácteos y harinas, y cereales, evitando el consumo de azúcares refinados, grasas saturadas y grasas trans. Hacer actividad física. "Lamentablemente las estadísticas muestran que las mujeres no consultan al comienzo de los síntomas lo que lleva a una demora en el inicio del tratamiento. Los motivos de la tardanza son múltiples, pero muchas veces se deben a la falta de alerta de la mujer para pensar en su riesgo cardiovascular" sostuvo Salvati. Otro aspecto preocupante es que luego de un infarto, las mujeres tienen menos adherencia a los tratamientos indicados, y mayoritariamente no completan los programas de rehabilitación cardiovascular porque los abandonan. Luego de un infarto, la depresión también es más frecuente en las mujeres y si no se tratan adecuadamente, afecta negativamente la evolución alejada post infarto. Los tratamientos que logran la reapertura de la arteria también se pueden conseguir con el uso de algunos fármacos que producen la disolución del coágulo responsable del infarto o bien la realización de una angioplastia con la colocación del stent coronario, siendo este último método el preferido actualmente, ya que es más efectivo para lograr la restitución del flujo coronario y disminuir la incidencia de nuevos eventos coronarios. De todas maneras, es importante tener presente que el infarto puede prevenirse. "Si los hombres y las mujeres principalmente tomaran conciencia de la importancia de la prevención y que, para mantener el corazón sano, no hay que hacer grandes sacrificios, la incidencia de infartos en Argentina podría bajar significativamente", finalizó la médica.

Imagen ilustrativa



1 de cada 3 mujeres adultas muere por enfermedades cardiovasculares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: