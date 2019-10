Juegos Bonaerenses: Campana sumó otras siete medallas en Mar del Plata

Seis de ellas llegaron desde el Atletismo: dos de oro, dos de plata y dos de bronces. Mientras que Ezequiel Vera aportó una dorada en Lucha Grecorromana. Hoy habrá nuevas pruebas atléticas con opciones de medallas y semifinales de deportes de equipos. En la tercera jornada de las Finales de los Juegos Bonaerenses 2019 que se están disputando en Mar del Plata, la delegación de Campana cosechó ayer siete nuevas medallas que se suman a las dos que inicialmente se habían conseguido el lunes. De esta manera, los atletas de nuestra ciudad ya totalizan nueve preseas: 4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. El primer oro había llegado de la mano de Malena Rodríguez, ganadora de la prueba de Salto en Alto Sub 16 Femenina. Y ayer, el Atletismo fue el gran aporte de la delegación campanense: sumó otras seis medallas. Dos fueron de oro: Lucas Figueroa ganó en Salto en Alto Sub 16 con marca de 1,75 metros, mientras que Brian Giménez se subió a lo más alto del podio en los 100 metros PCD (discapacidad visual). Otras dos fueron de plata: Ulice Villalba fue 2º en los 295 metros con vallas Sub 16 con registro de 49s67, su mejor marca personal, mientras que Nicolás Carlini fue 2º en Lanzamiento de Bala Sub 16 PCD (discapacidad motora). Y las otras dos fueron de bronce: Julieta Rodríguez terminó 3ª en Lanzamiento de Bala Sub 16 femenino con marca de 11,27 metros (record personal; a dos centímetros de la medalla de plata), mientras que Alejandro Lemos (del Colegio Holters) fue 3º en Lanzamiento de Bala Sub 16 masculino. Las actuaciones de los campanenses en Atletismo se completan con las buenas performances de Rosaura Monje (4ª en Salto en Largo PCD Sub 16), Germán Torres (4º en 100 metros +17 PCD, motor) y Lautaro Sánchez (5º en Salto en Largo con registro de 6,00 metros). Hoy, en Sub 16, disputarán sus respectivas finales Aylen Hernandorena (en los 150 metros) e Iara López (300 metros). Mientras que también saldrán a la Pista y Campo los Sub 18: Valentín Solís (Salto en Alto), Luján Pérez (Lanzamiento de Martillo) e Ivo Torres (Salto Triple). Mientras que en Sub 14 culminará el Hexatlon del que participa Joel Rodríguez La otra medalla dorada que consiguió ayer Campana la aportó Ezequiel Vera, en Lucha Grecorromana, categoría hasta 40 kilogramos. Perteneciente a la Escuela de Iniciación Deportiva del barrio San Jacinto y entrenado por la instructora Ramona Martínez, el joven de nuestra ciudad sumó inicialmente victorias sobre los representantes de General Rodríguez y La Matanza y tras perder frente al luchador de José C. Paz, debió medirse nuevamente con Thiago Castel, de General Rodríguez. Tras superarlo, en la final tuvo revancha frente a Thiago Alderete, de José C. Paz, al que derrotó claramente por 10-2 para quedarse con la medalla de oro. Fue la segunda presea que aportó la Lucha, dado que el lunes, en modalidad Libre, Camila Mendoza fue subcampeona en la categoría hasta 65 kg. EQUIPOS Varios conjuntos de nuestra ciudad avanzaron a semifinales después de superar la primera fase, por lo que hoy estarán disputando las instancias finales para tratar de sumar nuevas medallas para Campana. -Beach Voley Sub 16 femenino: Maia Capotosto y Camila Marinetto vencieron a Baradero, General Villegas y General Pinto y jugarán semifinales frente a Mar Chiquita. -Beach Voley Sub 16 masculino: Giuliano Turcitu y Tomás Acuña vencieron a San Miguel y Villariño y perdieron ante Carmen de Areco, pero igualmente avanzaron a semifinales, instancia en la que hoy se medirán ante Azul. -Básquet Sub 17 Escolar masculino: el equipo de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), dirigido por el profesor Adriano Behocaray, derrotó en primera fase a Rivadavia, Laprida y Bahía Blanca y jugará hoy semifinales ante Chivilcoy. -Básquet Sub 16 PCD Mixto: con dos victorias y una derrota, Campana está en la segunda posición y hoy cerrará su participación enfrentando al líder Almirante Brown para tratar de asegurar su lugar en el podio. Además, también está en semifinales Francisco Crosio en Tenis Sub 16 masculino: luego de vencer a los representantes de Pergamino, Moreno y Chascomús y hoy jugará en semifinales ante el single de General Las Heras. En cambios, los que no pudieron avanzar a semifinales fueron: -Beach Voley Sub 14 masculino: Julián Gotta y Alexis Martra vencieron a San Miguel y Bahía Blanca, pero quedaron segundos en la Zona B al caer frente a la pareja de Lomas de Zamora. -Beach Voley Sub 18 masculino: Ian Barranco y Juan Corsano quedaron segundos en su zona tras derrotar a Bahía Blanca y Saavedra y perder frente a Lanús. -Voley Sub 15 Masculino Escolar: el representativo del Colegio Dante Alighieri quedó segundo en la Zona B. -Vóley Sub 15 Femenino Escolar: le ganó a Alem, pero perdió con Ramallo y Lomas de Zamora y terminó en el tercer puesto de la Zona C. -Handball Sub 16 Femenino Escolar: venció a Chivilcoy y San Nicolás, pero cayó ante Patagones y quedó 2º en la Zona C. -Fútbol 11 Sub 16 masculino: el equipo de la Escuela Media 3 quedó eliminado por diferencia de gol después de vencer a Chascomús y Moreno y empatar con La Costa (+6 contra +3).

LUCAS FIGUEROA GANÓ LA MEDALLA DE ORO EN SALTO EN ALTO.



MAIA CAPOTOSTO Y CAMILA MARINETTO GANARON SUS TRES PARTIDOS EN BEACH VOLEY Y JUGARAN SEMIFINALES ANTE MAR CHIQUITA





NICOLAS CARLINI LOGRÓ LA MEDALLA DE PLATA EN LANZAMIENTO DE BALA PCD (DISCAPACIDAD MOTOR).





BRIAN GIMENEZ, MEDALLA DE ORO EN 100 METROS PCD (DISCAPACIDAD VISUAL).





EL EQUIPO DE BASQUET SUB 17 DE LA ETRR ESTÁ EN SEMIFINALES, INSTANCIA EN LA QUE JUGARÁ ANTE CHIVILCOY.

?? y RT para Braian Gimenez, medalla de Oro en velocidad 100 mts pic.twitter.com/tcaVlQ3Oy0 — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Felicitaciones Nicolas Carlini! Medalla de plata en Lanzamiento de bala. #JuegosBonaerenses pic.twitter.com/Iwaa96ylN8 — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Sumamos otra medalla de oro, de la mano de Ezequiel Vera en Lucha (categoria greco romana) #JuegosBonaerenses pic.twitter.com/MnlE40BhFy — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Campana sigue subiendo al podio de los #JuegosBonaerenses: felicitaciones Julieta Rodriguez medalla de Bronce en lanzamiento de bala pic.twitter.com/apSBoYZThY — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Campana es semifinalista en Básquet, tras ganar 77 - 54. #JuegosBonaerenses pic.twitter.com/fpykDFgEpF — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Lucas Figueroa, medalla de ORO en salto en alto. #JuegosBonaerenses pic.twitter.com/gVTlA0IwWQ — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019 Alejandro Lemos logró Medalla de Bronce en lanzamiento de bala. #JuegosBonaerenses pic.twitter.com/uSKezyrXIN — MunicipalidadCampana (@campanagov) October 1, 2019

Juegos Bonaerenses: Campana sumó otras siete medallas en Mar del Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: