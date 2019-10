Confirmado: la sífilis también recrudece en Campana

POTENCIALMENTE MORTAL La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza como una inflamación sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca. La sífilis se transmite de una persona a otra mediante el contacto de la piel o las membranas mucosas con estas inflamaciones. Luego de la infección inicial, la bacteria de la sífilis puede permanecer latente en el cuerpo durante décadas antes de activarse de nuevo. La sífilis temprana se puede curar, en ocasiones con una sola inyección de penicilina. Sin tratamiento, la sífilis puede dañar de forma grave el corazón, el cerebro y otros órganos, puede ser potencialmente mortal y puede transmitirse de la madre al feto. Los registros del Hospital San José demuestran un claro crecimiento de la enfermedad, acompañando la tendencia nacional e, incluso internacional. Las malformaciones en bebés y embarazos interrumpidos son las consecuencias más dolorosas de la enfermedad que se transmite por no usar preservativo durante las relaciones sexuales casuales. Fue a fines de mayo, cuando se aprobó en el Concejo Deliberante el Proyecto de Comunicación del concejal Marco Colella (PJ – Frente de Todos) para que "se realicen campañas informativas y de difusión sobre la Sífilis; es una enfermedad fácil de curar y que presenta un incremento altísimo en la región". "Este proyecto -explicó Colella a la prensa- está fundamentado en la preocupación que nos hicieron llegar algunos vecinos de la ciudad. Al ponernos en contacto con algunos profesionales y centros de salud nos muestran la cantidad de casos de sífilis detectados en la ciudad y muchos de estos son diagnosticados en exámenes de embarazos". En ese sentido, Colella explicó que de ser detectada en un varón, se controla con antibióticos; pero en el caso de las embarazadas, la sífilis puede provocar malformaciones en el bebé y muchos embarazos no llegan a término. Quince días después, a mediados de junio, se difundió en los medios nacionales el aumento en un 300% de los casos de sífilis relevados la Argentina entre 2013 y 2017. Y Campana parece no escapar a la tendencia que crece de la mano de la falta del uso de protección a la hora de mantener relaciones sexuales. SENSACIONES Y DATOS Consultada al respecto en ese momento por La Auténtica Defensa, la bioquímica Claudia Rímoli, señaló: "Para hablar de valores reales, hay que manejar estadísticas y no tengo. Sí, puedo hablar de sensaciones y lo que veo acá. He notado en los últimos 5 años un aumento significativo de DVRL positivas… es decir: muchos casos de sífilis. Y hablamos de un laboratorio privado, que no es la misma población que la del Hospital. Es decir, hay un cambio de conducta en la población que, asumimos, es instruida y maneja información como para no andar jugando con fuego. Para entenderlo, en un laboratorio de 40 pacientes diarios, veías un DVRL por mes o cada dos meses. Hoy hablamos de 1 día por medio. Para el HIV, 1 por año… y hoy hablamos de 5 ó 6". En la última sesión de septiembre del HCD, el Dr. Felix Reynoso (PJ - Frente de Todos), presidente de la comisión de Salud y Medio Ambiente de ese cuerpo, volvió a la carga sobre el tema, y fue aprobado otro Proyecto de Comunicación ya no sólo solicitando "diagramar una campaña de difusión y concientización respecto a la enfermedad", sino también crear "un registro de casos". Luego de una consulta con el Secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; y la Director de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, Reynoso y el resto de los otros integrantes de la comisión de Salud y Medio Ambiente del HCD accedieron a los datos compilados por el Hospital San José, en los que se ratifica que Campana también experimenta un claro crecimiento de casos de sífilis registrados a partir del 2015. Ese año arroja un total de 82 casos (5 embarazadas). En 2016 fueron 65 casos (36 embarazadas); 2017 crece a 101 (69); 2018 salta a 171 casos (52 embarazadas); y en lo que va de 2019 hay registrados 89 casos, de los cuales 49 corresponden a embarazadas. "Lo que vemos en Campana es un fenómeno que se replica a nivel nacional, e incluso internacional: Los menores de 30 y los mayores de 50 prácticamente no usan preservativo. Los menores porque no vivieron la peor etapa del VIH y el sida y los mayores porque nunca lo usaron y ahora les cuesta adaptarse. El uso de alcohol y otras drogas legales e ilegales también tiene muchísimo que ver: se tiene sexo pero en un estado de conciencia alterado, a veces las personas ni siquiera recuerdan con quién estuvieron. Así es como estimo que no se trata solo del hecho de disponer los recursos que se están ejecutando (plan de charlas, insumos médicos, atención especializada) sino de factores culturales y de educación, una vez más sirve el conocido axioma de que solo la educación nos hará libres y es ahí donde hay que poner mayor énfasis para transitar esta realidad", concluyó Reynoso.

“Hay un cambio de conducta en la población que, asumimos, es instruida y maneja información como para no andar jugando con fuego", comentó la bioquímica Rímoli.





“Los menores de 30 y los mayores de 50 prácticamente no usan preservativo", señaló el Dr. Reynoso.





Imagen ilustrativa.



Confirmado: la sífilis también recrudece en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: