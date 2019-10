Después de empezar perdiendo, se recuperó y, con contundencia, se impuso 6-1. Y como empató Santa Bárbara "E" y cayó Huracán, las Celestes cuentan ahora con 5 puntos de diferencia sobre sus escoltas, aunque Luján "B" debe aún un partido. El pasado sábado se disputó la octava fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Una jornada que resultó sumamente positiva para el Campana Boat Club, que goleó 6-1 como local a CASA de Padua y, así, se consolidó como líder del campeonato a tres fechas del final del certamen. En su cancha "Héctor Tallón", la Primera Damas del CBC recibió a un rival que en la primera rueda le presentó muchísimas complicaciones. Y que parecía iba a repetir la historia en esta segunda, porque apenas comenzado el encuentro, se adelantó en el marcador con un tanto de Agustina Areco. Sin embargo, las dirigidas por Gabriel Sánez absorbieron rápido el impacto y fueron inmediatamente a buscar el empate. Y lo terminaron consiguiendo a través de la delantera Lucía Gelosi, que jugó en reemplazo de Sofía González, goleadora del equipo con 15 tantos. Y a partir de allí, sin ser nunca aplastante, pero con una notable contundencia a la hora de concretar sus llegadas, el equipo campanense se adueñó por completo del partido a fuerza de goles: otro de "Lula" Gelosi, uno de Candela Corrata luego de un córner corto que ella misma lanzó, uno de la volante Romina Catardi, uno de Constanza Santini y otro de Martina de la Barrera consumaron la holgada victoria 6-1. En este encuentro, Boat Club formó con Romina Guerrero (arquera), Fátima Tenembaum, Josefina Pérez Johanneton, Florencia Núñez y Candela Corrata (defensa); Camila Pérez Johanneton, Camila Tenembaum, y Constanza Santini (volantes); Delfina Fernández Palazuelo, Martina De La Barrera y Lucía Gelosi (delanteras). Luego ingresaron: Romina Catardi, María Luz Gentilini, María Eugenia Díaz y Lucrecia Dalmasso. Además de esta victoria, se dieron dos resultados muy favorables para las aspiraciones Celestes: Huracán y Santa Bárbara "E", que eran sus más inmediatos perseguidores, dejaron puntos en el camino. El Globo perdió 2 a 0 como local ante Belgrano Day School (equipo que ganó sus últimos cuatro y hoy está 5° a 6 unidades de la punta), mientras las de Manuel Gonnet empataron sorpresivamente de local 1 a 1 ante Los Pinos, un equipo a priori muy inferior. Es por esto que ahora la principal amenaza del Boat Club en la lucha por el ascenso a la Primera D pasó a ser Luján Rugby Club "B", que derrotó 2-0 a Hurling "C" y quedó a 5 puntos, pero con un partido menos (ante el complicado Quilmes "E" como visitante) que recuperará el sábado próximo. Así, este sábado 5 de octubre, además de ese duelo también se jugará el partido entre Huracán vs CASA de Padua. Por lo que la 20ª y antepenúltima fecha de la Zona 7 de la Primera se desarrollará recién el sábado 12 de octubre con los siguientes partidos: Los Pinos vs. Campana Boat Club, Quilmes ´´E´´ vs. Santa Bárbara ´´E´´, Hurling ´´C´´ vs. Comunicaciones, Vicentinos ´´B´´ vs. Huracán, Belgrano Day School vs. Luján Rugby Club ´´B´´ y CASA De Padua vs. Club Manuel Belgrano

LUCÍA GELOSI MARCÓ UN DOBLETE EN ESTE TRIUNFO CLAVE DEL CBC. DIVISIONES MENORES En la jornada del último sábado, como previa al encuentro de Primera Damas, se disputaron los siguientes encuentros de las categorías menores: -Séptima División: victoria 3 a 0 del CBC con goles de Sofía Bianchini, Rosario Tarelli y Pía Dell Acqua. -Sexta División: empate 1 a 1 con tanto de Azul Montero. -Quinta División: victoria 2 a 1 del CBC con goles de Azul Montero y Valentina Núñez. -Intermedia: victoria 2 a 0 del CBC con tantos de María Lorena Parkkulainen y Oriana Sansone.

La Primera Damas del Boat Club goleó a Casa de Padua y dio un gran paso hacia el título

