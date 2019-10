El último sábado viví junto a mi novia una pésima experiencia como cliente en el local céntrico de Café Martínez, a raíz de la falta de productos adecuados para personas con enfermedad celíaca. No es la primera vez que desde la empresa nos dicen que no cuentan con una variedad aceptable de alimentos sin TACC para el desayuno, pero nunca antes nos terminaron echando del local por pedir algo tan básico como el pan. Los fines de semana, cuando mi novia Cecilia viene para Campana vamos a desayunar a Café Martínez, porque es un lugar agradable y que nos gusta a los dos. La primera vez que fuimos preguntamos si tenían productos aptos celíacos para el desayuno para ella y prácticamente no tenían nada. Le dijimos que estaría bueno que ofrecieran una carta más amplia de productos sin TACC y les pedimos registrar la solicitud en el libro de quejas. Nos atendieron muy bien y nos fuimos. En otra ocasión, vimos un cartel afuera del local que ofrecía opciones para el almuerzo para celíacos. Entramos y preguntamos cuáles eran esas opciones y ofrecían un tostado de jamón y queso. Lo probamos, como opción de desayuno, ya que no tenían pan, pero no estaba nada bueno: las rodajas de pan tenían la altura de un bizcochuelo y el tostado estaba aún frizado por dentro cuando llego a la mesa. Con buena onda, pedimos si lo podían cortar y les sugerimos que le solicitaran a la marca proveedora que agregue pan lactal, que se puede guardar en el freezer y preparar rápidamente. Asimismo, le sugerimos al café otras marcas que ofrecen pan lactal, una proveedora campanense que trabaja con productos panificados aptos en la ciudad, como también formas alternativas de tostar el pan para que no haya contaminación cruzada. Un café con tostadas es un desayuno básico que éste café de "renombre" debería tener como opción para las personas celíacas. La tercera vez que fuimos no tenían pan sin TACC y a la siguiente preguntamos si ella podía llevar su propio pan para el desayuno, incluso si eso tenía costo por parte del café: nosotros estábamos dispuestos a pagar como si fuera un producto que ellos nos hubieran suministrado. En ningún lado nos hacen problema porque entienden la situación. En Café Martínez nos dijeron que no podían tostarlo, porque necesitaban una máquina aparte para evitar la contaminación, pero nos dejaron comerlo. Insistí en que me cobraran el pan, pero no quisieron. Sin embargo, este sábado nos abordaron de manera distinta. Cecilia pidió café con leche, yo otro con tostadas, volvimos a preguntar si tenían pan para celíacos, a lo que por tercera vez nos contestaron que no, es por ello que decidimos llevar un pequeño pan apto para acompañar el café. A los cinco minutos, aparece en la mesa quien suponemos era la encargada (de nombre Carla) y nos dice que, si queríamos comer allí, debíamos consumir SOLO LOS PRODUCTOS APTOS QUE OFRECE EL LOCAL: barrita de cereal, brownie o alfajor, es decir que el celiaco solo puede desayunar café con leche CON GOLOSINAS en café Martínez. Yo le dije que si querían cobrar el pan que llevamos, que lo cobren, que no había problema. Finalmente, nos repiten que no nos iban a cobrar, pero que si no elegíamos las opciones del menú, nos teníamos que retirar. A mi novia esto la sorprendió y angustió: no estábamos pidiendo nada del otro mundo, solo poder consumir el pan que ella se llevó para desayunar, dado que el local no lo ofrece. Parece anormal que un celíaco quiera desayunar un simple café con leche con tostadas habiendo tantas formas de adquirir pan lactal. Además, siempre nos lo estaban prometiendo como clientes y nunca cumplieron. Mi novia se angustio de tal manera que se fue llorando del local ante la mirada atónita de los demás clientes. Pedimos hablar con el gerente en dos ocasiones, pero no se encontraba, dejamos nuestro teléfono, pero nunca se comunicaron. Lo que tiene mi novia es una enfermedad, no es un antojo. Y lo que estábamos pidiendo es algo sencillo y por lo que estábamos dispuestos a pagar, incluso si el pan que consumía era el que se había llevado ella. Dejé mi número de teléfono y todavía estoy esperando que me llamen, aunque no creo que lo hagan. Fue un atropello decirnos "comen esto o se van". Y queremos que se entere toda la comunidad. Germán Pablo Vdovsov DNI 22.842.061



Correo de Lectores:

"Nos echaron de Café Martínez por querer comer pan apto para celíacos"

Por Germán Pablo Vdovsov

