Efemérides del día de la fecha: 2 de Octubre

DÍA DEL ESCRIBANO En este día se conmemora la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) en el año 1948. La UINL es una organización no gubernamental conformada por profesionales de 71 países en 5 continentes, cuyos sistemas notariales son de tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico; su principal objetivo es promover, coordinar y desarrollar las actividades de los escribanos en el ámbito internacional manteniendo la integridad e independencia como profesionales del Derecho. La UINL define al notario como un profesional del derecho, titular de una función pública, que le confiere autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta; confiere seguridad jurídica al usuario; y evita conflictos y litigios mediante el ejercicio de la mediación jurídica. SE CONVIERTE EL PRIMER "GOL OLÍMPICO" Los Juegos Olímpicos de París 1924 habían finalizado con Uruguay como el indiscutido campeón olímpico de fútbol, envueltos en la gloria consagrada luego de una aplastante victoria contra Suiza 3 a 0 retornaban al país con la propuesta de celebrar el triunfo con dos amistosos frente a la selección Argentina. El primero se disputó en el Estadio Gran Parque Central, los locales estaban tranquilos y confiados de sus destrezas enaltecidas por los hinchas que buscaban bajar los ánimos de los visitantes; la alegría uruguaya comenzó a los 29 minutos cuando Pedro Petrone abrió el marcador y aseguró la victoria hasta el minutos 85 en el que el artillero Domingo Tarascone extinguió la ventaja charrúa con un potente pelotazo. Unos días después, la revista "El Gráfico" inmortalizaba al delantero en su portada: "descollante forward argentino que venció la valla de los campeones olímpicos"; y sentenciaba en su interior: "[…] se esperaba una superioridad manifiesta de los uruguayos. No ocurrió así sin embargo". Expectantes por el siguiente partido, miles de fanáticos y curiosos coparon el mítico Estadio de Sportivo Barracas, la cantidad de personas era tal que le tomó unos minutos a la policía despejar el campo de juego y acomodar en sus alrededores a los espectadores que terminaron rozando la línea lateral. La situación era insostenible por lo que después de unos escasos minutos el árbitro uruguayo Ricardo Vallarino suspendió el partido. El mismo fue reprogramado 4 días después del escándalo, esta vez se tomaron todos los recaudos posibles para evitar lo ocurrido: las entradas fueron limitadas y aumentaron sustancialmente el precio y, para evitar la invasión al campo de juego, se colocó un alambrado que en honor a los rivales se denominó "alambrado olímpico." A diferencia de la vez anterior no hubo ningún inconveniente en el comienzo del partido que se desarrolló con normalidad; en el minuto 15, Cesáreo Onzari, un joven jugador de Huracán con futuro prometedor, metió un extraordinario gol desde el banderín del corner; fue una ejecución perfecta que, sin intervención de otros jugadores, se depositó velozmente en el arco; este gol fue válido porque, unos meses antes, la FIFA había modificado las reglas de juego estableciendo que el tiro de esquina entraba en la categoría de tiro libre directo. Nacía así, el "gol olímpico" que según su Onzani: "salió porque tenía que salir. No hubo otra cosa. Nunca más pude hacer otro gol igual. Fue el mejor de mis goles. Sobre todo por la repercusión que tuvo y por el asombro de tanta gente." El partido finalizó con la victoria albiceleste 2 a 1. RADIOHEAD LANZA "KID A" Un día como hoy en el año 2000, la banda inglesa lanzaba su cuarto álbum de estudio "Kid A". Producido Nigel Godrich, el disco representó un gran cambio para Radiohead que siguiendo sus influencias musicales dejaba atrás a su anterior trabajo "OK Computer"; el miedo que generaba realizar algo completamente nuevo junto a la saturación por las giras habían sumido al cantante Thom Yorke en un bloqueo creativo y a la banda en una inseguridad persistente: "fue duro porque no sabíamos lo que íbamos buscando, pero era la primera vez que sentía que había dejado de ser un músico que intentaba llamar la atención y que estaba creando música mejor de mis mejores esperanzas." Entre sus canciones se encuentran "Idioteque", "Optimistic", "How to disappear completely", "The National Anthem" y "Everything in its right place."

