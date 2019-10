LA SEGUNDA DE PRIMERA Entre el sábado y el lunes se disputó la segunda fecha del campeonato "profesional" de Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA. Los resultados fueron los siguientes: San Lorenzo 4-0 Gimnasia (LP), Racing Club 3-3 Excursionistas, River Plate 5-0 Platense, Defensores de Belgrano 0-4 UAI Urquiza, Independiente 0-1 Lanús, El Porvenir 0-2 Boca Juniors, Rosario Central 3-5 S.A.T y Huracán 3-0 Villa San Carlos. Libre quedó Estudiantes (LP). Con estos resultados, el certamen tiene cuatro líderes con puntaje ideal: S.A.T, Boca Juniors, San Lorenzo y UAI Urquiza. Perdieron 1-0 por la tercera fecha de la Primera B. El Portuario sufrió una tempranera e injusta expulsión que terminó condicionándolo. Este sábado recibirá a Deportivo Armenio. Por la tercera fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 1-0 como visitante frente a Comunicaciones en un partido que se disputó el pasado domingo en el barrio porteño de Agronomía. La única anotación del juego la marcó Bárbara Miteff al minuto 20 del primer tiempo, con un cabezazo tras un córner al segundo palo. Encima, apenas unos minutos después del gol llegó una jugada que terminó siendo clave para el desarrollo del resto del partido: en un encontronazo en la disputa del balón, la juvenil Maia Valles fue impactada violentamente por una jugadora rival que, sin embargo, cayó estrepitosamente al suelo, con muestras de dolor, una situación que "compró" el árbitro Juan Manuel Acevedo, quien expulsó a la jugadora Auriazul. De cualquier manera, el primer tiempo fue claramente para Comunicaciones. Pero en el segundo, Puerto Nuevo emparejó las acciones e incluso terminó el partido siendo más. El equipo dirigido por Néstor Gómez estuvo ordenado en defensa, jugó concentrado y tuvo oportunidades de empatar, aunque no las pudo concretar. También contó con varios tiros libres de peligro, pero Emilce Correa no estuvo tan afinada como en las fechas anteriores. El once inicial Portuario fue con Jaqueline Schmidt; Triana Ocampo, Nancy Ríos, Soledad Medina, Yanela Gómez; Milagros Soria, Marisa González, Lucila Molinas; Emilce Correa, Noelia Gómez y Maia Valles. Luego ingresaron: Florencia Zapata (por Molinas), Dana Bredle (por Ocampo) y Micaela "Kinder" González (por Gómez). Los demás resultados de la jornada fueron: Atlas 0-1 Argentinos Juniors, Liniers 0-2 Deportivo Morón, Banfield 0-1 Ferro Carril Oeste, Sarmiento (J) 2-2 Estudiantes (BA), Lima FC 2-1 Atlanta, Defensa y Justicia 1-1 Argentino (Q), Deportivo Español 3-0 Camioneros, All Boys 4-1 Almirante Brown, Deportivo Merlo 2-0 Luján y Deportivo Armenio 0-0 Argentino (R.). Transcurridas tres fechas, Puerto Nuevo se ubica en el 14º puesto: acumula 3 puntos (una victoria como local y dos derrotas como visitante), con 6 goles a favor y 6 en contra. Hasta el momento, cuatro son los clubes que están como líderes con puntaje ideal: Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors, Comunicaciones y Lima, aunque la mejor diferencia de gol la tiene el elenco de Caballito, con +13. La próxima fecha, cuarta del campeonato, se jugará este fin de semana y tendrá estos partidos: Puerto Nuevo vs. Deportivo Armenio, Atlas vs. Deportivo Merlo, Argentinos Juniors vs. Liniers, Deportivo Moron vs. Banfield, Ferrocarril Oeste vs. Sarmiento, Estudiantes (BA) vs. Lima F.C., Atlanta vs. Defensa y Justicia, Argentino (Q) vs. Comunicaciones, Argentino (R) vs. Deportivo Español, Camioneros vs. All Boys y Alte. Brown vs. Luján.

LA FORMACIÓN TITULAR DE LAS PORTUARIAS EN AGRONOMIA EL PASADO DOMINGO.

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron en su visita a Comunicaciones

