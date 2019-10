RIVER, EN VENTAJA En el partido de ida de la semifinal de Copa Libertadores, River Plate le ganó 2-0 como local a Boca Juniors con goles de Rafael Santos Borre (penal vía VAR a los 7 minutos de juego) e Ignacio Fernández (a los 24 del ST). El Millonario fue mejor a lo largo de los 90 minutos y tuvo situaciones como para anotar algún tanto más. La revancha será el martes 22 de octubre en La Bombonera. En tanto, hoy comienza en Porto Alegre la otra semifinal entre Gremio y Flamengo (21.30). ARGENTINOS NO PUDO En el cierre de la octava fecha de la Superliga, Argentinos Juniors perdió 1-0 como local ante Colón de Santa Fe y desperdició la oportunidad de alcanzar a Boca Juniors en lo más alto de la tabla. Ahora, el Xeneize tiene 18 puntos y sus inmediatos perseguidores siguen siendo Talleres y San Lorenzo, con 16. En tanto, Argentinos, Arsenal y Lanús aparecen detrás con 15. PRIMERA NACIONAL Con gol de Nicolás Ramírez, Deportivo Morón venció ayer 1-0 como visitante a Agropecuario de Carlos Casares por la séptima fecha y se acomodó en el quinto puesto de la Zona 1 con 12 puntos (el Sojero se quedó en 7). La programación se cierra hoy con el duelo Mitre (SdE) vs Barracas Central (22.00), también correspondiente a la Zona 1. CHAMPIONS LEAGUE Dos goles argentinos en el inicio de la segunda fecha: Mauro Icardi le dio la victoria al PSG en su visita al Galatasaray, mientras que Gonzalo Higuaín abrió el camino del triunfo 3-0 de Juventus sobre Bayern Leverkusen. Los demás resultados: Atalanta 1-2 Shakhtar, Real Madrid 2-2 Brujas, Estrella Roja 3-1 Olympiakos, Lokomotiv Moscú 0-2 Atlético Madrid, Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb y Tottenham 2-7 Bayern Munich. Hoy juegan: KRC Genk vs Napoli, Slavia Praga vs Borussia Dortmund, Barcelona vs Inter, Lille vs Chelsea, Liverpool vs Salzburgo, Leipzig vs Lyon, Valencia vs Ajax y Zenit vs Benfica. PRIMERA C La 10ª fecha del Torneo Apertura se cerró con la victoria de Midland por 2-1 como visitante sobre Luján (titular el campanense Germán Águila). Así, el Funebrero quedó 8º con 13 puntos, mientras que Lujanero está 17º con 7 unidades (comparte el último puesto con El Porvenir y Victoriano Arenas).

Breves: Fútbol

