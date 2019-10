La Asociación de Artes Marciales Coreanas de Campana participó con una importante delegación en seminario de las nuevas formas. El Seminario de las nuevas formas del Taekwondo WT que efectuó la Federación Metropolitana contó con una multitudinaria participación y la presencia de representantes campanenses. Esta modalidad de Arte Marcial también ofrece, entre otras, el estilo combate olímpico, poomsae ( formas), taekwonmoon, chon to kyorugui, free Sthill y kyopak (rotura). El disertante fue Oscar Tajes, Gran Maestro 9º Dan Kukkiwon, miembro Advisor de Kukkiwon (también conocido como World Taekwondo Headquarters y hogar de la Academia Mundial de Taekwondo) y miembro de Maestros Mayores del continente Americano. "Tajes no solo presentó los taekwon, sino que además mostró los kybon que no todos conocen o practican que son formas aprobadas por la Kukkiwon que contienen menos movimientos técnicos para que adultos mayores y niños puedan ejecutar por tener poco grado de complejidad motora. A su vez, hizo una revisión técnica de las pomsae y taegup hasta ahora vigentes, ya que el Comité Ejecutivo de Kukkiwon tomará la resolución a fin de año si estas nuevas formas taekwon serán las oficiales para los exámenes en todo el mundo", explicó el maestro campanense Ricardo Imboden. La Asociación de Artes Marciales Coreanas de Campana participó con una importante delegación de Danes y Rojos infantiles, cadetes, juveniles y adultos, por lo cual aseguran "estar preparados por si se aprueban a nivel mundial".

EL MAESTRO RICARDO IMBODEN JUNTO A LOS ATLETAS LOCALES QUE ASISTIERON AL SEMINARIO.



Taekwondo:

Presencia campanense en Seminario que realizó la Federación Metropolitana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: