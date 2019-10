Siguen los Reclamos de UOCRA

Ayer tuvo una nueva audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo, intercediendo por liquidaciones de haberes irregulares realizadas por contratistas que participaron en la ampliación de la refinería y comienzan a retirarse de la obra. Una vez más, las veredas de la Delegación Campana del Ministerio de Trabajo se vieron colmadas de trabajadores de la construcción, quienes han prestado servicios a contratistas durante las obras de ampliación de la refinería y al finalizar los trabajos, sus haberes no serían liquidados conforme a las leyes vigentes. "Lamentablemente –dijo Oscar Villareal a la prensa- estamos hablando de diferencias en las horas trabajadas, atrasos en las liquidaciones o falta de entrega de documentación. En este caso, esperamos encontrar la solución con Argenterna, que ya ha mostrado buena voluntad con ciertos reajustes que no habían hecho efectivos con anterioridad. Pero también quiero decir que repudiamos actitudes como los de la empresa Ecosur, que hace 3 semanas nos tiene dando vueltas porque no pueden demostrar que es falso que hayan tenido trabajadores en negro. Son por lo menos 5 ó 6 casos. No importa que el número sea menor, si 1 trabajador fue vulnerado en sus derechos, hay que defenderlo y que se le haga sus aportes y su indemnización como corresponde". En ese sentido, Villareal recordó que en caso de irregularidades, Axion ha respondido como solidario cuando una empresa contratista no ha dado respuesta a sus obligaciones. "Esperamos soluciones concretas, y si no, nos obligan a ir por un camino que sé que genera ciertas molestias, pero cuando no hay respuestas, tenemos que tomar otras medidas". Dada la finalización de los trabajos previstos en la Refinería, Villareal evaluó en alrededor de 3000 puestos de trabajo perdidos desde febrero al día de hoy; a los que se sumarán otros 500 los próximos días. "No es una sorpresa. Quienes trabajamos en la construcción sabemos que las obras empiezan y terminan. Y por eso mismo, nosotros hace tiempo ya veníamos diciendo sobre la importancia de gestionar otros frentes laborales, como iniciar la Central Termoeléctrica Belgrano 2, una obra adjudicada y que inexplicablemente nunca se arrancó". El líder sindical, también deslizó que su sindicato se encuentra repartiendo "alimentos a compañeros que están pasando por una situación muy compleja. Pero no alcanza porque se va a poner peor. Estamos hablando de 3000 a 4000 compañeros sin trabajo antes de fin de año". "Algunos miran para otro lado, o no le dan la importancia al tema, y cree que Campana está bien. Algunos estarán bien, y a esos el embellecimiento les sirve. Los que tienen trabajo, seguro que les sirve que el colectivo pase por la puerta de su casa y haya asfalto. Pero a los compañeros que no tienen para comer ni sostener la familia, eso no les sirve. Y a nosotros nos da pena, porque estamos hablando de Campana y no de un pueblito perdido en el medio del campo (…) Por eso pido reflexión. Y pido que aquellos que durante 4 años ignoraron a los compañeros y a las familias humildes, que hagan política de frente, que hagan política sana, y no los utilicen el mal momento o la desgracia de los compañeros. La política se genera con hechos y cuando uno se presenta en política, tiene que atender a todos los sectores" señaló Villarreal.





Siguen los Reclamos de UOCRA

