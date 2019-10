Con esta cosecha, terminó estas Finales en Mar del Plata con 5 doradas, 4 plateadas y 8 de bronce. El oro de ayer fue aportado por Facundo Crosio en Tenis, en la categoría Single Sub 16 Masculino. Y Giuliano Turcitu y Tomás Acuña fueron plata en Beach Voley Sub 16. Ayer se disputó la cuarta y última jornada de las Finales de los Juegos Bonaerenses 2019. Y la despedida de la delegación de Campana fue con ocho medallas más: una de oro, otra de plata y seis de bronce. De esta manera, nuestra ciudad regresa de Mar del Plata con 17 preseas en total: cinco doradas, cuatro plateadas y ocho de bronce, que se suman a la de bronce que había conseguido anteriormente en Adultos Mayores. El medallero provisorio, que incluye los resultados de Adultos Mayores, Juveniles y PCD (Discapacidad), terminó liderado por La Matanza, con 42 preseas doradas, 12 de plata y 18 de bronce. En segundo lugar quedó Florencio Varela (28-11-10) y tercero se ubicó Almirante Brown (21-5-5). Los resultados obtenidos ayer por los atletas campanenses fueron los siguientes: ORO -Facundo Crosio logró la quinta medalla de oro para la delegación de Campana en Tenis, en la categoría Single Sub 16 Masculino. En semifinales venció a Lautaro Villagra (de General Las Heras) por 6-4 y 7-5; mientras que en la final, siempre en el Club Náutico Mar del Plata, superó 6-1 y 6-0 al local Julián Sánchez Lucero (General Pueyrredón).

FACUNDO CROSIO, EN SINGLE SUB 16, APORTÓ LA QUINTA MEDALLA DORADA PARA CAMPANA. PLATA -Giuliano Turcitu y Tomás Acuña, en Beach Voley Sub 16 Masculino, consiguieron la medalla de plata en esta disciplina después de vencer 2-0 a Azul (21-17 y 21-12) en semifinales y tras caer 2-0 con General Pueyrredón (21-10 y 21-11) en el partido por el título.

GIULIANO TURCITU Y TOMÁS ACUÑA FUERON MEDALLA DE PLATA EN BEACH VOLEY SUB 16 BRONCES -Aylén Hernandorena: logró el tercer puesto en la prueba de 150 metros Sub 14 femenina. La atleta del Club Ciudad de Campana ganó la segunda serie con marca de 19s62, tiempo que la dejó por detrás de las representantes de Pergamino (Denise Vega; 18s92) y Pilar (Lucrecia Castta; 19s48). -Luján Pérez: la representante de la Escuela Municipal de Atletismo quedó 3ª en Lanzamiento de Martillo con marca de 33,90 metros, quedando por detrás de las competidoras de Tandil (Emilia Redolatti; 35,28 metros) y La Costa (Giuliana Vitale; 34,68 metros) -Ivo Torres: fue 3º en Salto Triple con marca de 11,93 metros. El ganador fue Santiago Madroñal (13,04m), de Trenque Lauquen; mientras que el segundo puesto quedó para Iván Villanueva (12,50m), de Morón. -Maia Capotosto y Camila Marinetto, en Beach Voley Sub 16 Femenino, perdieron 2-0 (21-19 y 21-14) la semifinal frente a Mar Chiquita. Sin embargo, las chicas, entrenadas por Jorgelina Allegri, se recuperaron en el partido por la medalla de bronce, vencieron 2-0 a Carmen de Areco (21-10 y 21-6) y se quedaron con el tercer puesto. -Básquet 3x3 Mixto PCD Sub 16: tras perder en su última presentación ante Almirante Brown, el terceto de Campana terminó en el tercer puesto con dos triunfos y dos derrotas por detrás del propio Almirante Brown (cuatro victorias en cuatro partidos) y San Miguel (3-1). -Alfredo Romero, en Boccia Libre Bc4 +18 años, logró el tercer puesto con dos triunfos y dos derrotas. Quedó por detrás de Diego Monserrat (La Matanza; 4-0) y Facundo Enrique (Florencio Varela; 3-1).

ALFREDO ROMERO, MEDALLA DE BRONCE EN BOCCIA.





CAMPANA FUE BRONCE EN BÁSQUET 3X3 MIXTO PCD SUB 16.





-Básquet Sub 17 Masculino Escolar: el equipo de la Escuela Técnica Roberto Rocca cayó en semifinales por 67-52 ante Chivilcoy. Y en el partido por el tercer puesto, ante Moreno, perdieron 69-56 y no pudieron subirse al podio. -Valentín Solís: el representante del CCC igualó el tercer puesto en Salto en Alto con marca de 1,70 metros, quedando por detrás de los representantes de General Villegas (Mateo Albarracín; 1,80 metros) y Quilmes (Nicolás Vega; 1,80m). Pero el desempate con el atleta de Tornquist no lo favoreció y se quedó sin medalla. -Iara López: la atleta del Club Ciudad de Campana concluyó en la cuarta ubicación de la prueba de 300 metros llanos. AJEDREZ -Lucía Rossi: fue 8ª en Ajedrez Sub 16 femenino. Después de tres victorias y tres derrotas en seis rondas terminó con 3 puntos. La ganadora fue Florencia Anello, de Bolívar, con 5,5 puntos. -Iván Rossi: fue 5º en Ajedrez Sub 18 masculino. En seis rondas logró cuatro victorias y perdió dos partidas, por lo que finalizó con 4 puntos. El ganador resultó Juan Bautista Ocaranza, de Bahía Blanca, con 5 puntos.

Juegos Bonaerenses:

Campana sumó una medalla de oro, otra de plata y seis de bronce en la última jornada

