El Sindicato Municipal advirtió sobre rumores de "tercerización o privatización" de trabajos

Aseguró que las versiones que así lo indican son "fuertes" y expresó su preocupación. "Se busca precarizar el trabajo, perjudicar a los compañeros municipales y provocar la pérdida de derechos como el caso de la antigüedad y la estabilidad", manifestó. El Sindicato Municipal aseguró que maneja versiones sobre "la posibilidad que el Departamento Ejecutivo proceda a la tercerización o privatización de sectores de trabajo en el ámbito municipal", y manifestó su "preocupación". "Se busca tercerizar vía convenio con empresas, privatizar y llevar a que los trabajadores a futuro, tal como sabemos de casos en CABA, se transformen en monotributistas con sueldos de pobreza y sin los derechos con que hoy se cuenta a partir de la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo vigente", afirmó la entidad gremial en un comunicado. El gremio señaló además que esta eventual situación "implica la pérdida de derechos básicos para un trabajador". En ese sentido, expresó su deseo de que "no se concrete, ya que se busca precarizar el trabajo, perjudicar a los compañeros municipales, provocar la pérdida de derechos como el caso de la antigüedad y la estabilidad, entre otros". "Creemos que hay una idea, una línea de gobierno que obliga a que sea llevada adelante por los gobernadores e intendentes, sin contemplar la realidad de los trabajadores. La idea sería que los municipales, por sector privatizado o tercerizado, renuncien a su trabajo y se incorporen a una empresa privada o pasen a ser monotributistas, con todo lo que ello implica", manifestó la entidad sindical. "De esta forma, se expone a los compañeros a la posibilidad de ser despedidos tras un período de prueba, o finalizado un contrato laboral y sin chances de reclamar absolutamente nada. Por otro lado, se los llevaría a perder la estabilidad laboral que como empleados municipales tienen; perder la antigüedad por la que cobran el 3% por año para arrancar de cero; y perder las bonificaciones y adicionales, que bajo otro régimen u otro convenio colectivo no tendrían, o sí, pero en porcentajes diferentes", añadió. Finalmente, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales se destacó que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) ha sido informada sobre el potencial escenario e insistió: "Esperamos que esto no suceda. Que no se utilice este tipo de acciones para reducir el plantel municipal o para posibilitar a empresas que generalmente no son de Campana, a acceder a trabajos en el orden local", considerando también que esta actitud es "una nueva manera de querer afectar al Sindicato".

Desde Campana ya pusieron en conocimiento a la Fesimubo.



El Sindicato Municipal advirtió sobre rumores de "tercerización o privatización" de trabajos

