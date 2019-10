El candidato a Intendente del Frente de Todos diálogo mano a mano con vecinos de Plaza España en el marco de la recorrida diaria que realiza por distintos puntos la ciudad. La demanda central a la que se refirieron es la falta de obras reales: "Cada vez que llueve nos inundamos" afirmaron. Al respecto, el Dr. Romano sostuvo: "las obras de maquillaje no sirven, es indispensable ir a fondo para una verdadera solución: primero hay que hacer las cloacas y luego el asfalto". Y agregó: "no es justo que los ciudadanos hagan un esfuerzo inmenso para pagar los impuestos y que tengan como devolución el desborde de las cloacas dentro de sus casas". Como segunda gran demanda, los vecinos señalaron que viven en una situación de alerta por la inseguridad: "esperar el colectivo o entrar y salir de casa se transformó en un momento de tensión: tenemos miedo de un robo o una entradera" señalaron. Para ello, Romano propuso la presencia policial es barrios, la multiplicación de videocámaras y tecnologías integradas que ayuden a prevenir y combatir el delito. Por otra parte se hizo hincapié en el descuido y la falta de mantenimiento que se ve claramente en la plaza: "son pocos los espacios de esparcimiento que tenemos en la ciudad y el municipio no se encarga de mantenerlo" reprocharon. Diariamente el actual concejal de la bancada del Frente de Todos recorre los barrios para charlar mano a mano: "la única forma de gobernar que entiendo es escuchando las particularidades de cada barrio y pensando en una gestión puertas abiertas de la municipalidad, donde las prioridades sean las de los campanenses".

Rubén Romano se reunió con vecinos de Plaza España

