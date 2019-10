Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 03/oct/2019. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 03/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Volvió a la cárcel para dar una charla a jóvenes presos en Campana Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Volvió a la cárcel para dar una charla a jóvenes presos en Campana











LA UNIDAD 57 La Unidad 57 de Campana, es la única dentro de la Provincia de Buenos Aires que está destinada exclusivamente a personas privadas de libertad de entre 18 y 21 años de edad, de sexo masculino y cuyas penas resultaren menores a cinco años de prisión y consecuencia de delitos menores. La dependencia aloja actualmente a 478 internos y cuenta con cuatro módulos con escuela propia, una importante oferta de talleres en oficios, deportiva y educativa, y un polideportivo central para el esparcimiento de los jóvenes. Las salas de clase tienen una capacidad para 480 internos y se cuenta además con un aula taller móvil donde se dictan cursos de alfabetización digital. También tiene particularidades especiales no solo para los internos sino también para quienes ejercen el trabajo de tratamiento y custodia del establecimiento ya que para comprender la problemática de los jóvenes-adultos detenidos. Los agentes penitenciarios fueron capacitados en Derechos Humanos en contexto de encierro, Justicia Restaurativa, Juventud y Delito, Consumos Problemáticos y Violencia, y en Salud Mental, todo dentro del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). Tres años después de obtener su libertad, se presentó en la Unidad Modelo 57 que aloja internos entre 18 y 21 años de edad. "Yo aprendí a leer a los 33 años, soy el ejemplo vivo de que nunca es tarde para volver a empezar", dijo Carlos Miranda Mena. "La literatura me hizo ver las cosas de otra manera, me hizo entender que otra vida es posible, que uno puede cambiar, que puede mejorar (...) Hoy me encuentro acá para decirles que otra vida es posible, que esta Unidad les da muchas posibilidades de crecimiento personal. Acá pueden terminar la escuela, usar la biblioteca y formar parte de la oferta deportiva y de talleres de oficios", dijo el viernes pasado el tallerista de Lengua y Literatura Carlos Miranda Mena a unos 150 jóvenes privados de su libertad que cumplen su condena en Campana. Enmarcado en el Programa Integral de Actividades Tratamentales (PIAT) del Ministerio de Justicia de la provincia, el ex detenido, contó su experiencia de vida y su recorrido dentro de las unidades penitenciarias. Visiblemente emocionado, expresó que su vida actual se debe al esfuerzo personal por cambiar, pero que fundamentalmente se lo debe "a los libros". Acompañado por el Director de Políticas de Inclusión Educativa y Formación Laboral, Dr. Ariel Rondán, el Director de la Unidad, Manuel Gastón Collado y el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Juan Choque, Miranda Mena aconsejó: "El tiempo bien usado acá adentro es una herramienta fundamental para su futuro en libertad, por eso les pido que se capaciten, que estudien, que se formen, porque afuera estén seguros de que les va a servir. Yo aprendí a leer a los 33 años, soy el ejemplo vivo de que nunca es tarde para volver a empezar. Ustedes con la edad que tienen corren con ventaja, aprovechen". Ya sobre el final de la charla, Lisandro, un joven detenido en la Unidad que se encontraba entre los asistentes, dijo al invitado: "Tu visita me llena de entusiasmo, me motiva mucho. Escucharte me da esperanza. Ahora que te escuché, te juro que voy a terminar la escuela porque vos estuviste muchos años preso y me demostrás que se puede cambiar de vida". Finalmente, los jóvenes se pusieron de pie y rompieron su silencio con aplausos de agradecimiento. "Estoy eternamente agradecido de que el Estado me haya dignificado la vida con el trabajo como tallerista, y que me haya dado la posibilidad de hacer con esta charla, lo que me hubiese gustado que hagan conmigo", cerró Miranda Mena. "El tiempo bien usado acá adentro es una herramienta fundamental para su futuro en libertad", señaló Carlos.

Luego de su charla en el SUM, el ex detenido también recorrió diferentes pabellones de la Unidad 57.



