Efemérides del día de la fecha: 3 de Octubre

DÍA DEL ODONTÓLOGO En este día se conmemora la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en el año 1917. La misma fue creada en un Congreso celebrado en Santiago de Chile, no obstante, la fecha fue instituida recién en el año 1925 en un Congreso en Buenos Aires, donde el odontólogo argentino Raúl Loustalán propuso establecer este día para homenajear a todos los profesionales por su labor y dedicación diaria. La FOLA es una organización que representa a más de 350.000 odontólogos; su misión es constituir una organización odontológica latinoamericana con la capacidad de mejorar la calidad de vida de los profesionales y la salud bucal de la población a través de la práctica de principios bioéticos propios de la odontología. FALLECE AKIO MORITA Akio Morita nació el 26 de enero del año 1921 en Nagoya, Japón. Proveniente de una familia acaudalada cuya fortuna provenía de una fábrica ancestral de sake, bebida alcohólica a base de arroz, y salsa de soja, Akio aprendió desde muy pequeño los secretos administrativos de la empresa familiar. Todo parecía indicar que estaba destinado a ser el próximo jefe de la compañía pero eso no fue así gracias a un artefacto: una vitrola de su madre que desató en él una pasión por los aparatos electrónicos y la reproducción de sonidos. Su interés por la tecnología fue tanto que se propuso crear su propia radio lo que ocasionó que sus calificaciones bajaran y el regaño de sus padres fuera contundente; así, se distanció de sus proyectos y se concentró en sus estudios llegando a graduarse como físico de la Universidad Imperial de Osaka en el año 1944. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posterior declaración de guerra de Japón en el año 1941, Morita es llamado a servir en el ejército; fabricando armamento un general descubrió su inteligencia e ingenio y decidió enviarlo al Comité de Investigaciones Secretas en Yokohama, lugar en el que entabló una gran amistad con Masaru Ibuka, un ingeniero electrónico con el que en el futuro fundará "Sony". Sin embargo, las sucesivas derrotas del ejército nipón junto al desastre causado por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki propiciaron la inminente rendición de Japón, esto separó a los amigos y los sumió en una realidad funesta en la que la pobreza y la miseria eran el panorama diario. Un día mientras leía el periódico Asahi Shimbun encontró una columna que mencionaba a Ibuka, terminada la lectura de ésta, escribió una carta a su amigo que, a los pocos días, fue contestada con una invitación a Tokio; así, en un viejo almacén agrietado, sin maquinarias y con apenas 20 empleados fundaron "Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha", "Corporación de Ingeniería de Telecomunicación de Tokio". Conocida como "Totsuken", la nueva empresa comenzó reparando radios y con el tiempo salieron sus propias invenciones, la primera fue una cazuela para cocinar arroz que fue un fracaso: "lo importante, en mi opinión no es echar la culpa de un error a alguien, sino averiguar qué causó el error." A partir de esto ambos fundadores empezaron a complementarse, trabajando y estudiando más, lo que permitió que, en los años siguientes, se lanzaran al mercado productos como los televisores Trinitron, el Walkman, el Disc Man y la PlayStation, entre otros. Con el propósito de insertarse en el mercado internacional, en el año 1958, cambiaron el nombre de la compañía a "Sony", que es la combinación de la palabra latina "sonus", en español "sonidos", y la expresión japonesa "sonny boy", usada para referirse a un alma vanguardista y libre. Falleció a los 78 años, en el año 1999, en Tokio. "WE ARE THE CHAMPIONS" ES LA CANCIÓN MÁS PEGADIZA Un día como hoy en el año 2011, un estudio realizado por la Universidad de Londres, la Universidad Goldsmith y la Universidad de Nueva York demostraba que la canción "We are the champions" es la más pegadiza. Dirigido por la musicóloga Alisun Pawley y el psicólogo Daniel Müllensiefen, la investigación inició con las personas escuchando y cantando un amplio repertorio de canciones mientras eran monitorizadas por científicos. Al cabo de un tiempo, los investigadores hicieron un ranking de 10 canciones, en el que "We are the champions" se quedaba con el número 1 después de "Y.M.C.A" de "The Village People" y "Fat Lip" de "Sum 41".

Efemérides del día de la fecha: 3 de Octubre

