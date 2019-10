Los alumnos del Aníbal tienen la palabra

Hoy a las 19 horas en un evento abierto a la comunidad los jóvenes de 3er año B, contarán sus pasiones, sus preocupaciones, sus desafíos, sueños y tantas cosas que para ellos son importantes. "La idea es que ellos puedan salir hacia afuera con este trabajo, ser escuchados por los adultos, no solo dar la charla y tener la palabra; sino dejar un mensaje de una posible solución, un posible hacer", comenta la profesora Marisa Pandiani. En el marco de un proyecto de la materia Construcción de la Ciudadanía a cargo de Marisa Pandiani los jóvenes del nivel secundario 3er año B del Colegio Padre Aníbal María Di Francia expondrán hoy a las 19 horas en dicha institución sus pasiones, sus preocupaciones, sus desafíos, sueños y tantas cosas que para ellos son importantes. "Cada uno eligió el tema que quiera hablar, que le preocupe o que le interese y la presentamos enfrente de todo el aula. Se hizo una votación y este jueves se realizará un evento en la escuela abierto a toda la comunidad", expresa la alumna María Paula Vera invitando a participar. Entre las exposiciones el público podrá escuchar a Juan Cruz Karabin hablar sobre los superhéroes, "hay gente mal informada, no están visto como en la realidad es, entonces en la charla explico lo que en realidad a los fanáticos nos gusta de los superhéroes". Por otro lado a Giuliana Blanc quien hablará sobre la danza; "hago danza desde que tengo 3 años, es algo que me apasiona. Con esta charla yo quiero que la gente se anime a bailar, cambiar la idea de la danza, hay una idea instalada y no es solamente lo que pensamos. Todos podemos bailar, hay que bailar porque nos guste y disfrutarlo". Otra de los temas que se hablará es el medio ambiente y la alumna Florencia Palmieri expresa "me gustaría concientizar, voy hablar sobre el reciclaje por ejemplo realizando eco ladrillos son botellas en deshuso y en ella se junta plásticos, envolturas; se compacta y de esa manera cuando se termina se construye casas". "Llegar a esta fecha es estar nervioso y ansioso, los chicos trabajaron desde hace tres o cuatro meses, cada chico le puso todo el entusiasmo, preocupación a esta tarea y/o trabajo" comenta la profesora Marisa Pandiani y agrega "la idea es que ellos puedan salir hacia afuera con este trabajo, ser escuchados por los adultos, no solo dar la charla y tener la palabra; sino dejar un mensaje de una posible solución, un posible hacer". Al finalizar resalta "el objetivo es ser escuchados, tener su espacio como jóvenes y transformar la sociedad como los actores sociales que son, con todas las capacidades que ellos tienen".

Los alumnos de 3 año B hablarán sobre aquellos temas que le preocupan como los que le apasionan.



Los alumnos del Aníbal tienen la palabra

