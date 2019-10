El encuentro se jugará en Mitre y Puccini desde las 15.30 horas. La octava fecha se pone en marcha esta noche en Córdoba, con el duelo Instituto vs Quilmes. Por la octava fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá este sábado desde las 15.30 horas a Brown de Adrogué, en un partido que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini y que será arbitrado por Adrián Franklin, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al confirmar la programación y las designaciones arbitrales. Para Franklin, árbitro que estuvo en el centro de la escena por aquella polémica final del Federal A entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán, será su primera vez con el Violeta. Y en esta oportunidad estará acompañada por los asistentes Mariano Viale y Lautaro Andreis, mientras que Juan Pafundi oficiará de cuarto árbitro. La actividad de la Zona 2 se pondrá en marcha esta noche con el duelo que, en Córdoba, sostendrán Instituto y Quilmes desde las 21.10 horas (transmite TyC Sports). Se trata de dos equipos que están ubicados en la parte alta de la tabla, ambos por encima de Villa Dálmine (7º con 10 puntos): La Gloria se ubica en el 5º puesto con 11 unidades, mientras que el Cervecero comparte el 2º lugar con 13. El líder, con 15, es Sarmiento de Junín, que el sábado por la noche recibirá a Chacarita. Para enfrentar al Tricolor de Adrogué, el entrenador Lucas Bovaglio no podrá contar con el lateral izquierdo Nahuel Banegas (expulsado ante Chacarita), por lo que podría debutar Facundo Rizzi (ex Rosario Central) en dicha posición. Además, Juan Marcelo Ojeda volvería a ocupar el arco tras cumplir su sanción por la expulsión sufrida ante Deportivo Riestra. Hasta el momento, el Violeta acumula 10 puntos producto de su cosecha como local (tres victorias y un empate), dado que como visitante todavía no ha podido sumar en tres presentaciones. Por su parte, Brown arrancó la temporada con un empate (1-1 con Rafaela) y una victoria (3-0 ante All Boys), pero luego se desinfló: perdió los siguientes cuatro partidos y en la fecha pasada pudo volver a sumar con el empate 1-1 frente a Almagro. PROGRAMACIÓN ZONA 1 VIERNES 21.10 horas: Atlanta vs Belgrano / Lucas Novelli 21.30 horas: Estudiantes (RC) vs Gmo Brown (PM) / Gastón Suárez SÁBADO 18.10 horas: Platense vs San Martín (SJ) / Carlos Gareano DOMINGO 15.30 horas: Dep. Morón vs Barracas Ctral / Leandro Rey Hilfer 17.00 horas: Indep. Rivadavia vs Estudiantes (BA) / Yael Falcón 17.00 horas: Temperley vs Agropecuario / Fabricio Llobet LUNES 15.35 horas: Nueva Chicago vs Mitre (SdE) / Mariano González 21.10 horas: Ferro C. Oeste vs Alvarado (MdP) / Ramiro López PROGRAMACIÓN ZONA 2 JUEVES 21.10 horas: Instituto vs Quilmes / Andrés Merlos SÁBADO 15.30 horas: Villa Dálmine vs Brown (A) / Adrián Franklin 20.10 horas: Sarmiento vs Chacarita / Mario Ejarque DOMINGO 15.30 horas: San Martín (T) vs Def. De Belgrano / Pablo Dóvalo 17.00 horas: Gimnasia (J) vs All Boys / Héctor Paletta LUNES 15.30 horas: Dep. Riestra vs Gimnasia (M) / Luis Lobo Medina 20.30 horas: Santamarina vs Atl. Rafaela / Diego Ceballos POSTERGADO: Almagro vs Tigre / Hernán Mastrángelo







Primera Nacional:

Villa Dálmine; Adrián Franklin será el árbitro el sábado ante Brown (A)

